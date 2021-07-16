【月餅2021 / 月餅早鳥優惠】還有兩個多月就到中秋節，各大連鎖店和酒店都推出了月餅早鳥優惠，包括Häagen-Dazs、鴻福堂、美心、榮華、半島酒店、逸東酒店等，優惠低至52折，趕快把握優惠價預訂！



【1】Häagen-Dazs —— 姜濤特別版雪糕月餅

品牌聯乘香港人氣男子組合MIRROR成員姜濤推出特別版雪糕月餅。特別版雪糕月餅共有月亮及星星2款主題，分別為藍色和白色。盒面更寫上姜濤個人單曲的其中一句歌詞「So I say I love you！」

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【2】鴻福堂 —— 微熱山丘貓山王榴槤月餅

首度聯乘深受港人喜愛的台灣人氣品牌微熱山丘，推出貓山王榴槤月餅系列。貓山王榴槤法式千層月餅使用馬來西亞彭亨州的貓山王榴槤製作。貓山王榴槤冰皮月餅則採用100%馬來西亞彭亨州的貓山王榴槤製作。

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【3】望月 —— 流心奶黃月餅人氣之選

品牌大受年青人歡迎，招牌是奶黃月餅，可選一般款式或流心。當中流心奶黃月餅則可按個人喜好選擇4件或8件的禮盒裝。禮盒設計以黃色和黑色為主調，風格簡約。早鳥優惠價由即日起至2021年8月23日。

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【4】奇華餅家 —— 買月餅送$360現金券

奇華餅家月餅款式多樣，有蓮蓉、奶黃、五仁、低糖高纖等，現時推出限定優惠，凡購買2盒至尊雙黃蓮蓉月餅，或同等價值的月餅及月餅禮券滿$616，即可獲得$360現金優惠券，包括至尊月餅優惠券、餅食優惠券及切肉臘腸優惠券。

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【5】美心月餅 —— 貓山王榴槤冰皮月餅

品牌推出多款月餅禮券預購優惠，包括流心奶黃月餅、雙黃蓮蓉月餅、金腿五仁月餅、低糖蛋黃白蓮蓉月餅。另外還有各款冰皮月餅，包括近年人氣的貓山王榴槤冰皮禮盒。

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【6】榮華餅家 —— 月餅優惠低至52折

香港榮華餅家由即日起推出月餅早鳥優惠，低至52折，可預訂多款月餅，包括四黃白蓮蓉月餅、雙黃白蓮蓉月餅、伍仁金華火腿月餅、低糖雙黃白蓮蓉月餅、流沙奶黃月餅。另外還有多款冰皮月餅優惠，低至約6折，包括芒果粒粒綠豆蓉、藍莓粒粒芝士味白豆蓉、士多啤梨綠豆蓉、紫米芝士芝心白豆蓉、榴槤綠豆蓉等。

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【7】半島酒店 —— 知名嘉麟樓奶黃月餅

酒店的奶黃月餅一向深受歡迎，今年繼續推出迷你奶黃月餅，亦有限量心形迷你奶黃月餅。2款月餅現已接受預訂，每盒8件，預定日期至9月21日。

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【8】逸東酒店 —— 逸東軒復古包裝月餅65折

酒店的米芝蓮一星食府逸東軒今年推出的月餅禮盒，包裝打造成可循環再用的橄欖綠復古手提箱，設計簡約大方。今年共推出兩款月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅和蛋黃奶皇月餅，有即日起預訂可享65折優惠。

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【9】四季酒店 —— 米芝蓮三星五仁月餅

酒店米芝蓮三星餐廳龍景軒推出多款月餅，包括桂花甜腿五仁月餅、子薑皮蛋月餅、黑松露單黃白蓮蓉月餅、酥香崧子奶黃月餅、雙黃白蓮蓉月餅等。如果有選擇困難症，可以選擇精裝迷你月餅禮盒，一盒有三款口味。

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【10】Ritz Carlton —— 米芝蓮二星迷你奶黃月餅

酒店米芝蓮二星食府天龍軒推出限量禮盒，包括8件裝迷你奶黃月餅及6包裝十五年陳年普洱熟茶，另外還有兔子模樣的8件裝「樂·盈」迷你奶黃月餅。

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【11】萬麗海景酒店 —— 迷你貓山王榴槤月餅高達7折

酒店中菜廳滿福樓推出多款迷你月餅，包括迷你斑蘭蛋黃月餅、迷你貓山王榴槤月餅，還有有齊迷你斑蘭蛋黃月餅及迷你蛋黃白蓮蓉月餅兩款口味的禮盒裝。

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【12】康得思酒店 —— 低至72折預購米芝蓮星級月餅

酒店的米芝蓮星級粵菜食府明閣推出多款口味的月餅，包括傳統雙黃白蓮蓉月餅及金桔奶黃月餅，當中金桔奶黃味感覺清新，啱晒怕膩的朋友。

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【13】朗廷酒店 —— 米芝蓮三星食府月餅

酒店的米芝蓮三星食府唐閣推出兩款經典口味月餅，包括雙黃白蓮蓉及迷你奶黃兩。現時更有早鳥優惠，最多平$140！

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【14】8度海逸酒店 —— 低至79折歎全新黑芝麻流心月餅

酒店今年推出4款月餅，包括全新的黑芝麻流心月餅，還有往年的人氣口味，例如鮮芒果流心奶黃月餅、海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅及京都宇治抹茶奶黃月餅，還可選擇三式雜錦月餅禮盒（黑芝麻流心月餅、鮮芒果流心奶黃月餅、海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅）。

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【15】One-Eight-One —— 歎多款口味迷你月餅

酒店推出8個裝迷你月餅禮盒，口味包括經典流沙奶黃月餅、流心斑蘭月餅、流心芒果月餅、蛋黃陳皮豆沙月餅、迷你傳統蛋黃白蓮蓉月餅，另外還有迷你雜錦流沙奶黃月餅禮盒選擇。

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【16】旺角希爾頓花園酒店 —— 高達7折優惠、免費送貨

酒店推出4款月餅，包括低糖雙黃白蓮蓉月餅、低糖陳皮豆沙月餅、迷你低糖蛋黄白蓮蓉月餅及奶黃月餅，更可享有免費送貨服務！

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😍同場加映1：深色型格系口罩9大推介最平$1.7個😍

口罩款式多不勝數，有卡通、雲石等花紋，亦有奶茶色、花系等少女顏色。但如果想走個性風打扮，還有不少深色系口罩可以選擇，適合各位男士或走型格路線的女生。記者精選了9款潮人必備口罩，最平只需$1.7個！按圖即睇9大潮人必備型格口罩推介😍👇👇

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😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



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