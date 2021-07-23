【動漫節2021 / 香港動漫節】香港動漫電玩節2021將於7月23至26日於灣仔會展舉行，行完動漫節想必一定「冇晒電」，想找個地方坐低回氣兼醫肚。《香港01》飲食頻道記者精選了灣仔4間人氣Cafe，全部都鄰近港鐵站，距離會展都不會太遠！



【1】ULURU —— 黑白手繪漫畫Cafe

Cafe裝修非常特別，所有牆壁都由一班大學生親手繪製裝飾，非常精緻，猶如走入2D漫畫世界，每個角落都是打卡位！餐廳供應多款主食和小食，包括意粉、照燒汁雞翼，不少網民都推薦必食玫瑰甜品及玫瑰冰茶，賣相味道兼備！

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ULURU

地址：灣仔春園街1-11號春暉大廈1樓

電話：2366 6448



【2】Natura：—— 花藝咖啡店

這間花藝咖啡店由婚禮佈置專門店團隊打造，是全港首間以四季花卉為主題貫穿店內裝潢設計及菜單的咖啡店。踏入炎夏，Cafe推出全新設計的夏季菜單，以「百年輪 」為主題，把本地的百年古樹融入店內裝飾，打造各個打卡場景。新菜單亦注入了木質元素，賣相充滿森林和大自然的感覺，美食包括開心果年輪窩夫、溫泉蛋牛油果大啡菇酸種麵包，還有多款純素甜品。

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Natura:

地址：灣仔菲林明道 8 號大同大廈地下 1-2 號舖

電話：2816 1601



【3】Retold 再說 —— 必試日式叉燒真·菠蘿包

Cafe總店在荃灣南豐紗廠，最近在灣仔插旗開設分店。新店間隔為長方形，裝修以黃色、和白色為主調。除了意粉，小店還供應多款輕食，包括Bagel、三文治、牛角包等，比較特別的則有日式叉燒菠蘿包，菠蘿包上放上原塊新鮮菠蘿、日式叉燒配上自家調製無花果辣醬，加上日本大葉，感覺清爽。

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Retold 再說

地址：灣仔譚臣道109號地下C號舖

電話：9449 0214



【4】Cupping Room Coffee Roasters —— 必食法式多士、牛油果多士

Cupping Room是香港有名的精品咖啡店，在全港擁有多間分店，每間都有不同特色，灣仔店共有兩層，空間感十足。店主曾經獲得不少咖啡大賽冠軍，咖啡的水準有晒保證！餐廳亦有供應各款美食，包括多款意粉、All Day Breakfast、牛油果多士、法式多士、Egg Benedict等。

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Cupping Room Coffee Roasters

地址：灣仔汕頭街32號地舖

電話：2371 2338



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任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



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