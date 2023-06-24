全港車仔麵10大心水推介　孖寶車仔麵/麵尊/華記潮州滷水車仔麵…

全港有多間車仔麵店，車仔麵可謂本土美食的代表，價錢相宜，款式自由選擇。一碗好的車仔麵易找嗎？記者搜羅全港10大人氣車仔麵，屬人氣推介，大家也可以從中搵出最愛之選。



「車仔麵」香港的特色麵食，50年代的車仔麵是當時內地人湧到香港生活的生計，舊時檔主以改裝過的木頭手推車（車仔）流動販賣熱騰騰的麵，因此約定俗成為「車仔麵」。以前的車仔上半部有「煮食格」，分別放置湯汁、麵條及配料（餸），車仔下半部裝有爐具，通常使用石油氣作燃料。現今茶餐廳、雲南米線店及街市小食檔，其中有不少也用「車仔麵式」的經營售賣粉麵。

全港車仔麵店多不勝數，文記、永年、聚來車仔麵……很多食客吃過回味，而以下10間車仔麵店又是否你的心水呢？

香港車仔麵的常見配料，你最愛哪些？ （HK01/鄭子峰攝）

港九新界10家車仔麵精選推介

🍜新界區：

【1】榮安小食：街坊價歎米芝蓮

榮安小食在2016及2017年入選米芝蓮街頭小食推介，由30多年前舊式士多開始起家，自家製滷水雞翼最受歡迎，之後轉型賣埋車仔麵。滷水出色之餘，價錢抵，CP值高！除了滷水雞翼，以下小也大受歡迎！按圖睇價錢及網民心水推介👇👇

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榮安小食

地址：荃灣大河道24號B地下

營業時間：星期一至日11:00-00:00

查詢︰2492 6300



【2】孖寶車仔麵：葵廣掃街必吃

葵涌廣場有眾多食店如美食戰場，孖寶車仔麵能夠在葵涌廣場屹立不倒多年，足見其利害！除了車仔麵外，還有其他小食，例如腸粉、生菜魚肉和碗仔翅等。點擊睇價錢及推介配菜👇👇

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孖寶車仔麵

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場地下A15號舖

營業時間：星期一至日06:00-00:00

查詢︰3427 3498



【3】華記小食店：有個「車仔麵王子」

此小店隱身於青衣涌美老屋村，據街坊說現任店主父親由60年代開始已經在青衣大街賣麵，之後交棒給自稱「車仔麵王子」的兒子接手，聽說平時街坊都以「王子」稱呼店主。華記主打地道港式小食, 包括金錢肚﹑豬皮﹑魷魚﹑蘿蔔等，最特別就是其自製水餃！睇營業時間和網民推介👇👇

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華記小食店

地址：青衣涌美老屋村90號地下

營業時間：星期二至日08:00-15:00

查詢︰2436 0710



【4】萬利小食店：嗜辣者必試

這間車仔麵可說是大埔無人不識，甚至有人乘跨區要來試，全因為萬利特製的辣醬！不單止又香又辣，還帶點麻，非常刺激。點擊睇網民必食推介 👇👇

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萬利小食店

地址：大埔安泰路1號大埔廣場地下15號舖

營業時間：星期一至日09:00-01:30

查詢︰2665 1122



🍜港島區：

【5】九記牛什粉麵：半世紀牛雜麵店

由車仔檔到遷入鵝頸橋街市，九記牛什粉麵已經開業超過半世紀。幾十年來賣新鮮牛雜而馳名的九記，事實上是間車仔麵店，牛雜以外，煎魚餅都是十分熱賣的配餸，每到中午都會大排長龍。點擊圖片睇睇九記人氣依舊的原因 👇👇

九記牛什粉麵

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心8號舖

營業時間：星期一至六07:00-16:00

電話：2988 8960



【6】榮記粉麵：規矩多多的澳牛式車仔麵

榮記每碗麵都有菜墊底，感覺都幾健康，難怪每日都大排長龍。點擊睇睇榮記粉麵有什麼賣點 👇👇

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榮記粉麵

地址：銅鑼灣糖街27號A地下

營業時間：星期一至日 11:30-22:00

電話：2808 2877



【7】麵尊：發哥都是座上客

每逢中午就吸引多人排隊的麵尊，開業剛好10年。小店當初憑著車仔麵和辣醬而出名，但不少網民都推介一定要加腩汁，各有特色。若覺得上環有點遠，麵尊另在銅鑼灣亦有分店。按圖睇網民推介必食配餸 👇👇

麵尊

地址：上環蘇杭街22-24號1號舖

營業時間：星期一至五 11:00-17:30；星期六11:00-17:00

電話：2851 0626



【8】筷子記：澳門版車仔麵

澳門都有車仔麵？這間位於中環的人氣爆燈小店，是澳門平民麵食茶檔。與其說是車仔麵小店，不如說是賣撈麵的小店，主打車仔撈麵。食客可選擇的配餸有27種，而且很多是充滿澳門特色，點擊圖片睇睇車仔撈幾特別 👇👇

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筷子記

地址：中環威靈頓街85-89號群英商業大廈地下A1號舖

營業時間：星期一至日 09:00-22:00

電話：2854 9969



🍜九龍區：

【9】華記潮州滷水車仔麵：惹味滷水配料

林盛斌Bob曾與大家分享的美食「飯堂」，除了Bob，張秀文、麥玲玲都也讚好食。華記主打潮州滷水，入味的滷水配料十分惹味。車仔麵份量十足，CP值高！點擊圖片睇人氣配餸👇👇

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華記潮州滷水車仔麵

地址：太子界限街27號地下

營業時間︰星期一至日12:00-23:00

查詢︰6563 3939



【10】來多碗車仔麵：必試自家製辣醬

如果說每間車仔麵總有一款「靈魂配菜」，個個來都必嗌，那麼「來多碗車仔麵」的靈魂配菜非招牌魷魚鬚莫屬！網民大讚魷魚鬚的醬汁不止是淋在表面，而是煮到非常入味，值得一讚。網民還說必試她們的自家製辣醬！點擊睇網民食評、其他推介配菜及價錢👇👇

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來多碗車仔麵

觀塘店 : 觀塘康寧道44號地下B號舖

紅磡店 : 紅磡民裕街9-31號隆基大廈地下6號舖

旺角店 : 旺角上海街441號地下2號舖

