【東京奧運2020/日本東京奧運】延期1年的「東京奧運2020」終於正式開始！由於日本和香港只有一小時時差，而有不少金牌賽都是在晚飯時段進行，因此今年終於不用半夜三更「捱眼瞓」，可以邊食飯邊觀看精彩賽事！即睇下文好好mark低必睇賽事日子！



東奧新增項目空手道決賽都是在香港時間的晚飯時段進行，（資料圖片）

有不少項目的決賽都是在香港時間的晚飯時段進行，包括三對三籃球、羽毛球、足球等等，競爭激烈，一定不能錯過！🥇🥇🥇今屆有3個東奧新增項目！點圖睇11個晚飯時段必睇金牌賽事👇👇👇

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作為香港人，當然要好好支持香港運動員！今年香港派出46個運動員出戰奧運，包括「牛下女車神」李慧詩以及「混血飛魚」何詩蓓等等。有4個港隊的比賽項目都是晚飯時段中進行，可以邊食飯邊支持香港運動員！👇👇👇即睇晚飯時段4個港隊出戰比賽日子！👇👇👇

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🐰同場加映1：5個親子農莊推介🐰

暑假已經來臨，是時候到郊外放鬆身心！《香港01》旅遊頻道記者整理了5大本地農莊好去處，全部收費低於$150就可以入場任玩，當中更有個農莊只需99元就可任摘7月當造龍眼！🐰🐰🐰現場設有多個打卡位！點圖睇價錢和入場方法👇👇👇

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😍同場加映2：大澳6大《大叔的愛》必去取景好去處😍

《大叔的愛》來到尾聲，相信各位粉絲一定不捨田田和阿牧二人在大澳拍拖的甜蜜時光！《香港01》旅遊記者盤點了《大叔的愛》在大澳的6個取景地，當中有個地方是欣賞日落連大澳風景的最佳地點，各位粉絲可以跟住「田牧」CP去大澳一日遊！👇👇👇點圖即睇大澳6大好去處👇👇👇

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