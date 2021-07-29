【東京奧運2020／日本東京奧運】隨著港隊代表張家朗及何詩蓓奪得金銀牌，全港掀起奧運狂熱！想出街食飯但又不想錯過奧運直播？《香港01》食玩買記者打電話fact check，整理一份有電視睇的食店清單，分佈荃灣、油尖旺、觀塘及港島多個食肆聚集地區，方便你出街食都可以「金牌餸飯」！



何詩蓓於東京奧運奪得銀牌，香港全城興奮。（楊宇翹攝）

《香港01》食玩買記者搜集了多區設有電視的食店名單，分別位於荃灣、油尖旺、觀塘及港島，種類則包括邊爐、放題、Cafe等等！想知油尖旺、觀塘、荃灣及港島有咩餐廳睇到奧運，立即按圖睇睇😋👇👇

【1】油尖旺區有電視食店😋👇

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【2】港島區有電視食店😋👇

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【3】觀塘區有電視食店😋👇

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【4】荃灣區有電視食店😋👇

晚飯時段必睇金牌賽事

有不少項目的決賽都是在香港時間的晚飯時段進行，包括三對三籃球、羽毛球、足球等等，競爭激烈，一定不能錯過！🥇🥇🥇今屆有3個東奧新增項目！點圖睇11個晚飯時段必睇金牌賽事👇👇👇

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晚飯時段港隊賽事

作為香港人，當然要好好支持香港運動員！今年香港派出46個運動員出戰奧運，包括「牛下女車神」李慧詩以及「混血飛魚」何詩蓓等等。有4個港隊的比賽項目都是晚飯時段中進行，可以邊食飯邊支持香港運動員！👇👇👇金牌餸飯！即睇晚飯時段4個港隊出戰比賽日子！👇👇👇

即睇晚飯時段15項港隊與金牌賽程👉👉東京奧運｜晚飯時段15項港隊與金牌賽程 一齊金牌餸飯支持港隊！

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😋同場加映1：灣仔5間新食店推介😋

最近疫情緩和，開鋪熱潮真的一浪接一浪，尤其是銅鑼灣和灣仔一帶都新開不少餐廳。申子居酒屋總店位於旺角黑布街，以高質素日本菜著名。最近進駐港島，於銅鑼灣開分店，保持一貫食物水準，當中三重芝士吉列千層豚肉更是必食菜式！👇👇👇🍴美食推介🍴點圖看銅鑼灣和灣仔5間新食店👇👇👇

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😍同場加映2：ViuTV《大叔的愛》4大必去取景餐廳😍

ViuTV劇集《大叔的愛》播映首周已掀起全城熱討，Edan、Anson Lo及黃德斌三位主角都大受歡迎。而劇集中有不少場景都是實地拍攝，《香港01》飲食記者盤點了首5集《大叔的愛》的4間取景餐廳，各位粉絲可以跟著田田、阿牧和KK去朝聖！👇👇👇點圖即睇《大叔的愛》取景餐廳！👇👇👇

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