【東京奧運／飲食優惠】港隊出戰東京奧運繼續報捷，港隊女飛魚何詩蓓今日（29日在）100米自由泳準決賽奪得小組第一，將晉身決賽衝金牌；而羽毛球混合雙打鄧俊文及謝影雪亦將進入銅牌戰，全城都為港隊代表打氣。因此全港多間餐廳都推出限時優惠，為港隊代表集氣！



何詩蓓連續兩日刷新100米自由泳亞洲紀錄，以總成績第二名晉身決賽。（Getty Images）

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香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運花劍決賽擊敗意大利選手奪得金牌，寫下港隊歷史佳績，全港市民都為他瘋狂歡呼。而這位「香港193劍神」最近經常戴一款立體口罩，在昨晚（26日）的頒獎典禮亦有戴著，究竟是哪一個牌子？就等記者為你解答！本文亦精選了7款襯衫必備口罩，立即按圖睇埋其餘6大襯衫必備靚色口罩推介🤩👇👇

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阿爺八鮮鍋

地址：旺角登打士街43H號登打士廣場3樓

電話：2527 8383 / 6227 9111



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