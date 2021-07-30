元朗人氣小店旮旯Glock近日宣布9月頭結業，令人大感惋惜！早前元朗接連有不少食店宣布結業，部分與疫情及社會氣氛有關，包括以芫荽章魚小丸子闖出名堂的麴町、藝人梁祖堯也曾支持的漢堡小店The Basic等，今次連區外人都慕名而來的旮旯Glock也宣布結業！

其實不少各區食店近日紛紛宣布結業，部分食店因疫情關係，導致營業額大幅下降，走投無路之下只好選擇結束，其中荃灣水門泰式海南雞飯專門店、屯門宵夜名店良宵也宣布結業。



元朗旮旯近日宣布即將結業！（ig@ wingastroo）

由西九龍中心美食廣場做到元朗地舖，日式小店旮旯Glock進駐元朗後，深受區外人及街坊歡迎，每逢週末店外必定大排長龍，等待甜品開售，但近日旮旯宣布即將結業，這場面以後或不復見了。

【1】旮旯Glock —— 9月頭結業

網店起家的日式小店旮旯Glock，最出名是麥糍、抹茶卷蛋及葛餅，週末經常大排長龍。作為街坊的記者也只買外賣吃過一次！近日旮旯宣布將於9月頭結業，未來或回歸網店形式經營。

除了元朗名店，原來多區食店也紛紛宣布結業，包括荃灣路德圍的茶飲店、屯門何福堂宵夜名店等，想食就要快啲去喇！😢😢😢 最後一間灣仔區高質麵包咖啡店也宣布結業！即睇7間即將結業食店👇👇👇

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