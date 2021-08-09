暑假活動2021｜8月三大必去活動　夏日音樂祭+美食節+盛夏摩天輪

炎炎夏日，除了上山下海之外，仍有不同活動等着大家發掘。踏入8月，三大活動正密鑼緊鼓，準備為市民送上驚喜。大家不妨趁這個機會，與家人一齊自製獨一無二的「夏日大放送」啦！



今個暑假，將有3大活動等著大家積極參加。（圖片來源：相關機構）

赤柱「夏日心度遊」 RubberBand、林奕匡同你Rock n Roll

赤柱廣場由即日起至8月22日舉辦「Summer Lovecation」活動，其中重頭節目將與音樂串流平台KKBOX合辦「KKBOX夏日無損音樂祭」，於8月14至15日及8月21至22日，一連兩個周末舉行，大會更邀請了多位重量級歌手及組合，與現場觀眾狂歡，包括RubberBand、KOLOR、林奕匡、陳蕾、洪嘉豪、per se等。此外，「Summer Lovecation」於暑假一連4個周日，亦會舉辦海邊喫茶及品酒研學班、寵物及親子手作體驗班，絕對是情侶、閨蜜及親子一同參加，同場更有全新日夜光影藝術打卡裝置，趁這個周末假期，好好與摯愛一同從「心」享受暑假。

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美食展2021 近700間參展商參與

一年一度最受市民歡迎的美食博覽2021（香港美食節）將於今年8月12日至16日，於灣仔會展隆重開幕，美食節集結了超過10個國家及地區，近700個參展商參與。一如以往，會場亦會分開「貿易館」、「尊貴美食區」及「公眾館」，並會展示多種食品及飲品，包括麵包、飲品、罐頭、冰鮮食品及加工食品、新鮮食品及蔬果、烹調原料及調味品等。同場亦有香港國際茶展及家電．家品．博覽等。

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盛夏摩天輪 超過30個巨型打卡位

去完美食節，可以順便到中環海濱的「盛夏摩天輪」。活動以全新形象示人，還提供豐富娛樂體驗與大家一同迎接盛夏，當中包括經典攤位遊戲、家庭機動遊戲設施及超過30個多元化主題的巨型打卡位。大人小朋友當然不可以錯過超過20個巨大打卡位，包括迷幻大猩猩、邁阿密紅鶴舞池、DISCO獨角獸及多隻侏羅紀公園恐龍模型等。此外，還有各款人氣攤位遊戲，等著大家一試身手，還有30萬隻毛公仔等著你帶返屋企。場內更有適合一家大小的機動遊戲設施，包括碰碰車、充氣滑梯、笨豬跳彈床、旋轉木馬等，讓小朋友「放足電」。

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場內有許多巨型打卡位。（余嘉文攝）

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同場加映1：Slope Infinity 夏日私人滑雪/滑雪板訓練課程



就算夏日炎炎，不同出國都可體驗滑雪的樂趣！只要穿上滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板等，就可以在Slope 的模擬滑雪機上學習滑雪技巧，場館周圍更安裝了大型鏡子，學員在練習時可從鏡裡觀察自己的缺點及優點 , 繼而有效地改善滑雪技術。**即按此了解更多詳情**

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同場加映2：Just Climb 攀石教學



成為攀爬者吧！不論你是新手或是有經驗的攀爬者! Just Climb 自2011年成立，設全港最多分店，擁有豐富攀石教學經驗，致力帶動攀石文化，讓不同人士體會攀石樂趣。對攀石有興趣的小朋友，可參加試堂，初嘗一下攀石的樂趣。另外，大朋友亦可以參加新手抱石班，在教練的指導下學習抱石玩法及基本技巧。**按此即了解詳情**

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