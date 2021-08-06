【工展會／工展會購物節／2021工展會】一連三日工展會8月6日開鑼，《香港01》飲食頻道記者早上即前住於亞洲國際博覽館的展場，特意乘搭大會提供的免費接駁巴士出發，實測車程及方便程度！另外，下文亦為你推介現場所見的抵買食品及防疫用品。此外，今屆工展會不設熟食區，想醫肚可以點做？睇下文記者整理的出發前6大貼士吧！



2021工展會購物節今日正式開鑼，首日場面熱鬧！（許慧恩攝）

「2021工展會購物節」於8月6日至8日（星期五、六及日），於亞洲國際博覽館舉行，室內場地好處是落雨也不怕！記者在場內精選12大抵買食品、生活用品、及防疫用品，最平$0.6個的香港製造level 3口罩、罐頭鮑魚套裝、各國出產牛肉福袋、花膠海味等。😍😍😍現場有甚麼免費禮物可以領取？即睇12大精選的抵買商品清單👇👇👇

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小心中伏！入場前必睇6大注意位

由於疫情關係，今次的「2021工展會購物節」不同以往舉辦的工展會，展場內不設熟食區。👇👇👇記者到場後整理6大出發前必睇貼士，包括交通方法、洗手間位置、離場注意事項、展場內能否進食等。山長水遠到大嶼山，出發前當然要做好準備才不會中伏！👇👇👇

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2021工展會購物節

日期：8月6至8日

地點：亞洲國際博覽館1號展館（東面入口）

開放時間：8月6至7日 上午10：30至晚上7：30

8月8日 上午10：30至晚上6：30

門票：$10（場內不設實體售票，門票需以八達通購買）



政府的5000消費券計劃第一期開始派發，今次工展會也特別為參展商安裝電子支付工具，消費券的4種支付工具也能使用，方便市民以電子消費券掃貨。😍😍😍想知如何免費入場？即睇有6大會場優惠👇👇👇

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今次的2021工展會購物節選址亞洲博覽館，為方便市民掃貨，大會更提供免費接駁巴士服務，上落地點分別設於元朗、天水圍、屯門及東涌，絕對方便大西北居民。記者整理免費接駁巴士的首、尾班次的時間及上落地點，以及優惠價乘搭機場快綫的詳程。

想知免費巴士上落地點、時間？立即點擊內文：工展會8.6亞博開鑼！消費券用得！即睇入場優惠及免費巴士時間表

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同場加映1：香港辦奧運8個賽事提案 網民：鬥工時長港人肯定奪金

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有人提議新增屯門公路塞車耐力賽、排隊打卡耐力賽等，全部都是港人的日常生活，意味著勇奪獎牌的機會大增。😍😍😍想知哪個項目的決賽最有機會香港對戰日本？即睇網民熱議8大港人有機會奪金的項目👇👇👇

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