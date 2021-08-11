【美食博覽2021】美食博覽停辦一年後回歸，將於8月12日起一連五日在會展舉辦。現場設多個展館，包括有超過20個知名品牌的「美食薈萃廊」和展示世界各地高級美食及飲品的「尊貴美食區」。除了美食博覽，入場還可同時參觀其餘四個展覽，包括香港國際美酒展、香港國際茶展、家電．家品博覽，以及美與健生活博覽。



美食博覽停辦一年後回歸。（資料圖片）

精選11大抵買食品

美食博覽2021售賣多款商品、包括即食美食、冷藏食品、美酒、家電等。而且有85%攤位都接受電子消費券支付，Tap & Go、八達通、Alipay HK及WeChat Pay HK四種支付方式都適用，可以盡情使用消費券掃貨！《香港01》飲食頻道記者精選了11大最抵買食品，包括鮑魚、海味、月餅、合味道即食麵、黑松露菌醬，部分更低至$1！即睇11大抵買商品清單😍👇👇

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12大$1著數產品

另外有部分參展商更推出「$1優惠」，包括貓山王榴槤冰皮月餅、金茶王支裝港式奶茶、抽油煙機等，立即按圖睇12大激抵$1著數🤩👇👇

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門票最平$10、一個方法免費入場

要留意的是，美食博覽現場不會銷售實體門票，改為以八達通「拍卡」買票，而且現場不設增值服務，因此要確保八達通有足夠餘額。現時更有機會免費入場，立即按圖睇睇書展票價及免費入場方法😍👇👇

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😋同場加映1：消費券5大飲食優惠 帝逸酒店自助餐買$500送500 牛角63折現金券😋

政府日前亦發放第一期$2000消費券，除了各大商場外，不少食店都趁機推出消費券獎賞優惠。記者精選了5大超抵飲食優惠，包括牛角燒肉、帝逸酒店自助餐、帝京酒店自助餐等。立即按圖睇睇5大消費券飲食優惠😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦這間燒肉店佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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