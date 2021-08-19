【點心放題 / 任食點心】除了自助餐，點心放題亦非常受港人歡迎。最近人氣餐廳海雲天推出激抵半價優惠，《香港01》飲食頻道記者順道精選了共8個任食點心推介，包括南海一號、國金軒、凱悅軒、利寶閣、樂雅軒及輝哥私房菜。



（文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準。）



【1】海雲天 —— 半價歎芝士點心

餐廳推出全新芝士主題點心放題，結合西式芝士和中式點心，供應多款美點，包括芝士燒賣、芝士流心奶皇包、芝士和牛酥及芝士蘿蔔角等。餐廳有大型落地玻璃，可以無遮擋欣賞大片維港景色，超歎！

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海雲天

地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓

電話：2996 8459



【2】南海一號 —— 米芝蓮一星餐廳望海景

這間中菜館曾經獲得米芝蓮一星殊榮，坐落iSQUARE 30及31樓，可以邊歎點心邊欣賞維港景色。共有近30款點心、小菜和飯麵類，包括小籠包、葡汁鱈魚酥、蜜糖薑汁糕、南瓜西米露、鮮果咕嚕肉、話梅石榴、黑糖馬拉糕等。

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南海一號

地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場30-31樓3001及3101號舖

電話：2487 3688



【3】國金軒 —— 米芝蓮推介精緻點心

美麗華酒店中菜廳國金軒獲得2021年米芝蓮推介，點心放題可任食超過20款美點，包括鮮蝦餃、黑松露野菌餃、法國鵝肝荔芋角、蜑家海味鹹水角、家鄉蓮藕餅、瑤柱鮮蝦菜苗餃、松茸上湯小籠包、椰香桂花糕等。最吸引是無限制用餐時間，在整個任食點心供應時段，即3小時，可由頭食到尾。

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國金軒

地址：尖沙咀彌敦道118號美麗華廣場The Mira Hong Kong 3樓

電話：2315 5222



【4】凱悅軒 —— 7折優惠、歎足135分鐘

尖沙咀凱悅酒店凱悅軒可任食20多款點心，包括西班牙黑豚蜜汁叉燒、筍尖蝦餃王、飛魚子燒賣等，最正的是用餐時間比一般點心放題長，最多歎足135分鐘！現時更有低至7折優惠，趕快book位！

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凱悅軒

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓

電話：3721 7788



【5】利寶閣 —— 歎多款黑松露點心

酒樓推出黑松露魚子醬主題點心放題，可以任食40款點心小食，包括黑松露蔬菜香菇包、黑松露素菜腐皮卷、黑松露叉燒腸等，還有鮮蝦餃、咸水角、蘿蔔千絲酥、 鮑汁鳳爪等美食。每位成人更可獲贈一份黑松露蟹鉗酥、黑魚子鮮蝦腐皮卷、花膠灌湯餃。

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利寶閣

【銅鑼灣分店】

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓

電話：2881 1682

【奧海城分店】

地址：西九龍海庭道18號奧海城二期商場UG01

電話：2577 0888

【尖沙咀分店】

地址：尖沙咀彌敦道100號The One 17樓

電話：2870 1488

【觀塘分店】

地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心9樓

電話：2799 9383



【6】樂雅軒 —— 8折歎超過40款點心

城景國際中菜廳樂雅軒推出周末點心放題，任食超過40款點心、小食、甜品等，包括鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、蜆芥炸鯪魚球、酥炸魷魚鬚、黑毛豬叉燒包、紫薯包等。

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樂雅軒

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3286



【7】輝哥私房菜 —— 懷舊點心主題、多款燒賣

餐廳推出懷舊主題任食點心套餐，供應超過50款點心小菜，例如薑葱牛肉角、小嬌白玉棉花雞、奶皇薯棗、鵪鶉蛋燒賣、豬潤燒賣、冬茸海鮮羹、椒鹽魷魚鬚、水晶蝦餃皇、瑤柱帶子肉片粥等。

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輝哥私房菜

地址：佐敦長樂街18號18廣場2樓

電話：5984 7878



【8】神燈海鮮酒家 —— 任食紅燒乳鴿

酒樓繼續推出點心放題，任食超過50款點心及小菜，除了基本點心外，還有很多特色菜式，包括雞湯花膠米線、紅燒乳鴿、手搖溏心皮蛋、鮮茄龍蝦湯泡飯等。

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神燈海鮮酒家

地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓

電話：2866 6177



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😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



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