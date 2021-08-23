壽司郎魚生以外11大好味推介 官方推南瓜天婦羅 網民求炸芝士回歸

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」登陸香港後人氣持續高企，8月23日更進駐旺角瓊華中心開分店！壽司郎美食眾多，最近在官方facebook專頁出Po，討論嚴重被低估的壽司郎隱世美食，引起一眾網民及粉絲熱議。《香港01》飲食頻道記者整理官方的帖文及網民的留言，整理出壽司郎11大必試美食，以及網民熱數5大中伏美食！



壽司郎的卡達拉娜向來受網民歡迎！（IG@ foodie_wfyblab）

位於旺角瓊華中心新店於8月23日（星期一）開幕，試業期至8月29日（星期日），於8月30日（星期一）正式營業，開幕期間壽司郎旺角店特別推出限定美食，只售$12的極上大拿魚腩，數量有限，售完即止。【想Check壽司郎、日式超市Donki Donki、牛丼店Sukiya食其家的全港分店地址，可以按此一覽】

吞拿魚蓉新香卷

吞拿魚蓉配醃蘿蔔壽司小卷，吞拿魚蓉甘香，口感軟腍，配上爽脆酸甜新香（即醃蘿蔔）增加口感層次，有網民分享秘密食法，灑上七味粉一齊食，更加惹味！

（FB@壽司郎）

日前壽司郎在官方facebook專頁出Po，討論「那些嚴重被低估的壽司郎隱世美食」，帖文中提及卡達拉娜及特選中吞拿魚腩兩款人氣美食。除此之外，壽司郎官方認證的3大美食包括南瓜天婦羅、抹茶紅豆瑞士卷等。

帖文更引來逾800個讚好及留言，有網民在留言中提出數款曾推出過的大熱美食，更希望考慮壽司郎重新推出，其中一款仲有超邪惡的芝士拉絲！網民集氣跪求兩款美食重新回歸！即睇11大壽司郎必食😋👇👇

+ 10

說完必試美食，壽司郎也有部分中伏食物被網民熱數，包括螢光魷魚軍艦、海膽刺身等，網民列舉出5款中伏食物，全部都不推介大家吃。🤢🤢港人最愛刺身都有份？點圖即睇壽司郎中伏食物有幾難食👇👇👇

+ 2

【1】南瓜天婦羅

壽司郎的天婦羅向來出名「平靚正」，其中南瓜天婦羅最出色，南瓜片炸得外脆內軟，加上價錢平價，CP值極高。

【2】千層蛋糕

壽司郎一向被戲稱為「被壽司耽誤的甜品店」，甜品質素絕不遜色，不少網民表示會專誠來吃千層蛋糕，有網民大讚「千層蛋糕真係好好食，又唔會好硬又有層次，個雪糕又唔會太溶」！

【3】抹茶紅豆瑞士卷

香滑柔軟、茶味香濃的抹茶瑞士卷，大大粒紅豆香甜軟糯。瑞士卷口感濕潤，抹茶的香氣濃郁，加上大量香甜的紅豆粒，美中不足的是抹茶忌廉的份量略嫌不夠。如果喜歡抹茶味更濃郁，網民建議灑上適量抹茶粉，適合抹茶控們！

【4】炸芝士

佐敦總店曾推出過一款期間限定炸芝士，香脆的外皮包著半融化水牛芝士，咬下去更有邪惡拉絲，當時售價為$17，可惜現時沒有供應。不少網民集氣希望壽司郎重新推出炸芝士，「你哋低估咗炸芝士嘅吸引力呀，快啲再出啦！」

【5】薯條

壽司郎其中的一款名物是薯條，即叫即製的薯條，口感酥脆香口，不過美中不足的是薯條沒有附上茄汁。薯條怎可以齋食？有網民推介自製醬汁，用壽司上的沙律醬加七味粉，一秒變邪惡美食！

【6】青瓜卷

以為青瓜卷只是平平無奇？有網民推介紫蘇青瓜卷及梅肉青瓜卷，但這兩款壽司都並非常設款式，令人感可惜，「7月食過梅肉青瓜卷，不過8月食唔見有......」

【7】茄子壽司

茄子都可以製成壽司？有網民推介必食茄子壽司，全稱是茄子田樂味噌壽司，茄子上塗抹味噌，再拿去燒烤，茄子外皮燒得微微香脆，加上惹味的醬汁，網民聲稱「次次去都食」！

【8】卡達拉娜

卡達拉娜被譽為是壽司郎的「王者」！大家聽名字未必知道是甚麼，其實是口感似雪糕的燉蛋，卡達拉娜採用北海道產生忌廉和卡士達醬，表面撒上黃金砂糖，再用火槍烤成香脆焦糖，而口感介乎於布甸和雪糕之間，更有「唔會溶嘅雪糕」之稱！

【8.1】卡達拉娜

卡達拉娜在日本十分受歡迎，奶茶味卡達拉娜在壽司郎更是熱門甜品！大部分網民不約而同地指卡達拉娜是壽司郎必食！網民「返工危害健康」表示：「次次去都食兩三碟！」

【9】芭菲

芭菲竟然都能夠成為眾多網民心目中必食的食物之一，有網民表示「甜品芭菲係日本級！」芭菲有多個味道，包括抹茶、蜜桃、白桃，每隻味都很受歡迎，其中網民大讚「白桃雪葩球好食到痴線！」

【10】茶碗蒸

茶碗蒸是壽司店常設食物之一，壽司郎的茶碗蒸有分凍、熱兩款，凍茶碗蒸口感冰涼滑溜，表面有帶鹹味的高湯凍，熱茶碗蒸則含多款海鮮配料，不論是凍和熱都有支持者，不過凍茶碗蒸看似更受歡迎。

【11】吞拿魚蓉新香卷

雖然標題說是「魚生以外」，不過記者最後還是貪心地加入了「吞拿魚蓉新香卷」，因為它是壽司郎官方認證的抵食之選！這個其實吞拿魚蓉配醃蘿蔔壽司小卷，吞拿魚蓉甘香，口感軟腍，配上爽脆酸甜新香（即醃蘿蔔）增加口感層次，有網民分享秘密食法，灑上七味粉一齊食，更加惹味！

【總結】壽司郎早於2019年進駐香港，兩年期間，壽司郎現時在香港共有10間分店，不過佐敦總店因所在的大樓重建需閉店，將於9月12日起閉店。不過壽司郎早前宣布將軍澳坑口店將於9月3日正式開幕，而葵芳新都會廣場店亦將開設壽司郎，相信不久後壽司郎會繼續擴展規模。

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

【同場加映1】BurgerKing仲有1間分店！加州紅成90後回憶 熱數9個愈做愈頽品牌

近日有網民討論愈做愈頹的店鋪，80、90後的童年回憶零食物語、阿波羅、日出茶太等都有份。不少網民留言指美式快餐店Burger King一定榜上有名，因為他們出品的粗薯條比起麥當勞更受歡迎，令大家非常掛念。

有人提名童年時一定去過的零食物語，可惜現在已淪為等人時消磨時間的地點，加上759阿信屋加入競爭行列，令零食無語的人流加速流失。🥺🥺00後、10後可能未聽過最後一間經典雪糕店！按下圖即睇有邊間商店愈做愈頹 👇👇

+ 4

想知邊間港式雪糕店就快被港人遺忘？立即點擊內文：BurgerKing仲有1間分店！加州紅成90後回憶 熱數9個愈做愈頽品牌

【同場加映1】90後童年回憶8大經典零食 吞拿魚粒評價兩極 石頭朱古力甜到漏

其實每個年代都會有屬於自己那些年的零食，每款零食也可能代表著一段回憶！隨著時間流逝，不少小時候常見的零食已經慢慢淡出視線，甚至被大家遺忘。身為90後的記者最愛食朱古力，小學時經常會求媽媽買石頭朱古力，再帶回學校與同學們分享，更成為童年回憶的一部分。😎😎有一種零食的評價兩極！即睇下圖8款經典零食👇👇

+ 3

想知仲有邊款飲品被誤認為是太空人專屬飲品？立即點擊內文：90後童年回憶8大經典零食 吞拿魚粒評價兩極 石頭朱古力甜到漏