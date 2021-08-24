【開學優惠 / 減價 / MUJI / 一田 / AEON】暑假即將來到尾聲，不少商戶都趁機推出2021開學優惠，包括MUJI、一田以及AEON，當中MUJI商品低至7折、一田更有半價優惠！《香港01》旅遊頻道記者精選了20大超抵開學優惠。想知有咩著數？即睇下文，mark低心水商品啦！



【1】MUJI——低至7折

MUJI推出限時開學優惠，由即日至9月12日，文具套裝、收納用品、家具、袋類都有低至7折的折扣優惠，當中低至$6就可以買到原價$10的原子筆！👇👇👇即睇MUJI 10大折扣優惠👇👇👇

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👀如果未有時間詳細了解MUJI 10大折扣優惠，下文都精選了3個推介，希望大家注意！

【A】PP筆盒 / PP眼鏡小物盒

原價：$12-$20

優惠價：$10-$16（八折）

PP筆盒 / PP眼鏡小物盒（MUJI圖片）

【B】亞加力可疊式桌上儲物盒用盤

原價：$15

優惠價：$12 (兩件或以上八折)

亞加力可疊式桌上儲物盒用盤（MUJI圖片）

【C】亞加力儲物架

原價：$90-$120

優惠價：$72-$96

亞加力儲物架（MUJI圖片）

【2】一田——減至半價

一田最近於即日起至9月7日推出限時開學優惠，開學用品、電子產品低至半價發售，當中小童書包、營養品等都減至半價，十分抵買！👇👇👇即睇一田5大折扣優惠👇👇👇

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【3】AEON——低至4折

AEON由即日至9月12日，推出開學優惠，包括書包背囊、電腦、文具、餐具及防疫用品等都有著數，當中有無線耳機低至4折就能買到，十分抵買！👇👇👇即睇AEON 5大折扣優惠👇👇👇

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MUJI、一田以及AEON都是限時優惠，最早到9月7日便完結，有興趣買平貨的人要好好把握今次大優惠！

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無印良品（MUJI）的商品價錢親民，而且設計簡約，一向受到不少人喜愛。台灣MUJI每年都會公布熱銷排行榜，最新2021上半年的人氣熱賣商品已經出爐，幾乎每樣都可以在香港買到！想知道自己的心愛好物有沒有上榜？即睇下文啦！👇👇👇即睇2021 MUJI人氣好物Top10👇👇👇

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