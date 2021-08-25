【盆菜2021／盆菜推介】距離中秋節還有不足一個月，一家人相聚除了吃月餅、吃應節水果之外，中秋盆菜也是熱門選擇！《香港01》飲食記者精選9間中秋盆菜的早鳥優惠，包括大排檔、傳統圍村盆菜、台式食店、茶餐廳及酒店級出品！即睇下文！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳或商店而定。）



中秋佳節與家人一起團聚吃盆菜最應節！（資料圖片）

中秋節一家人團圓吃飯兼賞月，外賣盆菜可以「乾手淨腳」，不用煮也不用洗碗。記者整理以下9間高質盆菜推介，包括富豪九龍酒店富豪軒、8度海逸酒店、新同樂、楚撚記大排檔 、茶木、基隆茶餐廳、傳統圍村盆菜老字號的黃金圍村盆菜及南苑盆菜專家。👇👇👇哪間優惠最抵？哪間可以免費送貨？按圖看全部9間盆菜資料👇👇👇

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【總結】購買盆菜要細心留意早鳥優惠的日期及送貨方法，部分食店推出超抵的早鳥優惠吸客，最高減過百元，作為慳家達人怎可以錯過！至於送貨方法及收費，某些食店會推出購買指定盆菜可獲免運輸費優惠，不過偏遠地區的人士可能無法享有這優惠，大家預訂時緊記要留意細節！

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【同場加映1】壽司郎魚生以外11大好味推介 官方推南瓜天婦羅 網民求炸芝士回歸

壽司郎在官方facebook專頁出Po，討論「那些嚴重被低估的壽司郎隱世美食」，帖文中提及卡達拉娜及特選中吞拿魚腩兩款人氣美食。除此之外，壽司郎官方認證的3大美食包括南瓜天婦羅、抹茶紅豆瑞士卷等。有網民在留言中提出數款曾推出過的大熱美食，更希望考慮壽司郎重新推出，其中一款仲有超邪惡的芝士拉絲！網民集氣跪求兩款美食重新回歸！即睇11大壽司郎必食😋👇👇

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