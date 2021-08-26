【下午茶推薦 / High Tea推介 / 酒店下午茶】Afternoon Tea下午茶（俗稱High Tea）一向是女生的最愛，與一班好姊妹著得靚一靚去打卡必定呃到不少Like。當中酒店環境寬敞舒適，是不少人的首選。最近Facebook群組「香港 Afternoon Tea 下午茶交流谷 - 打卡必去/最新優惠」版主發起選舉，由200多名網民投票選出「我最喜愛Afternoon Tea」，《香港01》飲食記者率先為大家整理當中的酒店下午茶5強！



（君悅酒店圖片）

是次投票準則包括環境打卡指數、下午茶食物質素、員工服務等，由版主先挑選10多間較熱門的酒店下午茶，再經網民投票，至截稿前(26/8)約有二百多名網民已投票選出自己心水。大部分上榜的都是酒店，包括大熱的君悅酒店茶園、半島酒店、文華東方酒店等。亞軍於眾多人氣之選中黑馬跑出，想知有冇你心目中的最愛，立即按圖睇睇網民最愛5大酒店下午茶😍😋👇👇

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【No.5】文華東方酒店 —— Café Causette

位於中環的這件老牌五星級奢華酒店，服務一向都是頂級，不少網民大讚在細節位特別能感受到酒店的貼心。酒店的下午茶是不少人的最愛，除了定期與名貴品牌聯乘推出特別主題及贈送高級禮品外，自家製玫瑰花瓣果醬亦是酒店的王牌。

Café Causette

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓

電話：2825 4005



【No.4】半島酒店 —— 大堂茶座

半島酒店有近百年歷史，已經成為香港的標誌。酒店的傳統英式下午茶備受網民讚賞，除了每天都有現場弦樂演奏，各款鹹甜點的質素更是優質，尤其是招牌鬆餅，為不少人的最愛。即使坊間出現各式各樣的下午茶，半島的下午茶依然是不少人心中的經典。

大堂茶座

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

電話：2696 6772



【No.3】瑰麗酒店 —— The Butterfly Room

Rosewood下午茶有別於一般的三層架Afternoon Tea，這裡會分批上餐點，首先4款鹹點三文治和2款鬆餅，之後會有2架餐車推出來給客人選擇甜品，包括朱古力類及蛋糕類。特別之處是除了鹹點外，其他都可以任點，因此即使價錢稍高，自開業以來依然人氣不減。

The Butterfly Room

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓

電話：3891 8732



歎下午茶最緊要悠閒舒適，因此除了食物質素，服務態度相信亦在評分準則佔了不少比重，最後5強大部分都是服務質素有好評的酒店，部分更可以任食甜點，因此即使價錢比起一般西餐廳下午茶的高，亦值得一去。

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