中秋節唔止中國有！韓國人當日會去拜山？另推介好玩工作坊迎佳節

中秋節是中國傳統節日，與農曆新年、清明節和端午節，亦列為四大節日。雖然，有傳中秋節源於唐初，直至宋朝逐漸普及，但原來中秋節不是中國人的專利，亞洲不同地方都有中秋節，而且慶祝的方法都各有不同。



中秋節代表「人月兩團圓」，每年都吸引不少市民出外賞月。（高仲明攝）

大和族傳統節日

在日本，中秋節被稱為芋名月，又叫十五夜，是日本大和族傳統的節日，有傳是約1,000年前由中國傳到日本。雖然經歷明治維新，不少傳統節日都被維新運動後刪除，但芋名月是少數依然保留於農曆日期的節日之一，可見它有其重要性。由於這個時間正值是不同農作物收成的季節，為了對大自然表示感謝，日本人會於逐舉辦不同活動慶祝，並祈求下一年豐收。此外，他們又會製作月見團子，供家人賞月（日稱月見）時食用。

不少日本人都會在芋名月，一邊食月見團子，一邊賞月。（ slothlazydiary IG）

中秋節去拜山？

韓國也有中秋節，稱之為「秋夕」。對他們來說，「秋夕」好比農曆新年般重要，雖然他們也會賞月，但細節上完全與中秋節不同。秋夕與中國清明節類似，韓國人會於當中拜祭祖先，感謝祖先於過去一年的庇佑，亦祈求下一年平安及豐收。當地人會在節日前趕回家鄉與長輩一同過節。韓國人亦會於秋夕製作獨特中秋食物松糕，它是由米粉製成，以豆沙、棗泥為餡，除了自用，亦會作送禮之用。

製作傳統兔仔燈籠 開心過中秋

雖然不同地方的習俗都各有不同，但原來日本和韓國的中秋節都有關於兔子的傳說。既然兔子和中秋節的關係密不可分，那過節又豈可沒有兔子燈籠呢？手作班房就舉辦了「親子免仔燈籠工作坊」，父母可以與小朋友一同親手製作一隻傳統兔仔燈籠，不單可以手提，更可以放在地上拖拉，想和孩子在中秋節留下開心快樂的回憶就不可以錯過啦！**進入「01空間」，以$456的價格由一位家長陪同一位小朋友參加，額外同行家長須另加$100**

成品尺寸如圖：長46cm左右，寬40cm

DIY手作白兔小夜燈

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固定工作坊時段：逢星期五 / 六 / 日有班✨(座位有限，額滿即止），包班需另外查詢。

製作本土傳統文化藝術

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傳統玻璃霓虹體驗班作品。

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