香港的品牌多不勝數，同時還有不少來自外國的過江龍牌子來港插旗。牌子如此多，但其實很多都是同一個家族，隸屬同一集團，例如GU和UNIQLO。《香港01》食玩買記者挑選了7個知名品牌，都分別有主線、副線、高級線，99%的人應該都知道它們的「親生關係」，如果你不想成為無知的1%被人恥笑，就要立即睇內文！



TASTE是高級版百佳可能很多人都知道，但其實FUSION亦是百佳旗下。而記者同事最近突然驚覺GU是UNIQLO的副線，被大家瘋狂恥笑！以下7個品牌，可能有些你從來不知道它們是一家人，立即按圖睇睇挑戰你的常識🤣👇👇

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【1】百佳、TASTE、FUSION

TASTE是高級版百佳可能很多人都知道，但其實FUSION亦是百佳旗下，記者以前在商場見到，都曾經以為是另外一間全新的超市。其實不止FUSION，INTERNATIONAL、 food le parc、GOURMET、GREAT FOOD HALL、SU-PA-DE-PA這些超市，其實都是同一個阿媽。

【2】惠康、Market Place

正如TASTE是高級版百佳，Market Place同樣是進階版惠康。同屬一個家族的還有3hreeSixty、Oliver's、Jasons Ichiba等超市。如果你不知道，可能在付款時聽到職員問你一句：「有冇yuu會員？」就會恍然大悟。

【3】UNIQLO、GU

幾年前有「平民版UNIQLO」之稱的GU登陸香港，尤其受年輕人追捧，當時有鋪天蓋地的宣傳，都有提到GU是UNIQLO的副線。但記者有同事竟然最近才驚覺原來兩間服裝店是一家人！下場當然是被大家瘋狂恥笑。

【4】出前一丁、合味道

出前一丁和合味道都是日清食品旗下，想必每個人都知道吧？如果你看到這篇文才驚覺，千萬不要告訴朋友你的「開心大發現」，免得被重新審視智商。



【5】優品360、名創優品

兩個品牌名字都有「優品」二字，名字雖然相似，但其實兩間店互相並沒有關係，你以為是親戚就錯了！看來只是內地公司對「優品」兩個字情有獨鍾。

【6】大家食、大家樂

雖然大家食和大家樂的名字和商標極度相似，但兩間食店連遠房親戚也稱不上，大家食更被網民指責抄襲大家樂。

【7】大歡戈、海底撈

早前有網民發現灣仔吉野家分店變做一間名為「大歡戈」快餐店，食物售價超平，例如粟米魚柳飯竟然只售19元，成為網民熱話，並有人指出是海底撈旗下品牌。《香港01》曾向海底撈查詢，最後得到證實。

大家有冇發現原來自己竟然是當中的1%？記者奉勸大家「增長知識」後，自己知道就好，千萬不要跟朋友分享，否則隨時被嘲笑，出街即刻扮唔識你！



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