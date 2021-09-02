【酒店自助餐 / 自助餐優惠】《香港01》飲食頻道記者精選21間酒店自助餐優惠，包括太古東隅、帝逸、都會海逸、恆豐、W、JW萬豪、尖沙咀凱悅、逸東、朗廷、嘉里、帝京、康得思酒店等。



（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）



（九龍酒店圖片）

【1】太古東隅酒店 —— 近期話題自助餐

酒店自助餐近期大受一眾Buffet迷的歡迎，自助晚餐可以任食生蠔、青口、翡翠螺等冰鎮海鮮，還有多款新鮮魚生及壽司、甜品、雪糕、冷盤小食等。最正的是有即叫即煮的熱盤，包括羊架、烤美國肉眼扒、西京燒銀鱈魚等美食，可用掃描QR code落單，非常方便，大廚烹調後會由職員送到位置上。

😋😋😋現時有8折優惠，想知折後價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 3

FEAST (Food By EAST)

地址：太古太古城道29號東隅1樓

電話：3968 3777



【2】帝逸酒店 —— 免加一任食和牛海膽

酒店推出全新主題自助晚餐，多款美食以日本直送和牛及新鮮海膽入饌，包括海膽海葡萄蝦壽司、蒜香一口A4和牛粒、A4和牛鴨肝海膽炒飯、海膽三文魚子和風沙律等。另外還有即開生蠔、爐端燒、鐵板燒、日式天婦羅等美食。甜品方面，有白桃啫喱配3.6牛乳布甸、白桃芝士撻、自家製Gelato雪糕等。

😋😋😋想知淨價幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Alva House

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1118



【3】都會海逸酒店 —— 75折歎多款紫薯甜品

酒店推出全新主題自助晚餐，供應多款正宗雲南及廣西傳統名菜，包括雲南火燒牛乾巴、牛肉冷片、雲南椒麻雞、南寧醉鴨、陽朔啤酒魚、梧州紙包雞、三七杞子燉烏雞湯等。另外還有即開生蠔、冰鎮熟龍蝦、雪花蟹腳、翡翠螺、香煎鴨肝等多款美食。甜品方面，有多款紫薯甜品，包括即製紫薯窩夫、紫薯天使蛋糕、紫薯芝士撻等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 2

Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話：3160 6880



【4】W酒店 —— 75折任食生蠔、鱈場蟹

酒店推出全新以蟹為主題的自助餐，可以75折任食生蠔，還有多款冰鎮海鮮，包括日本鱈場蟹或麵包蟹、波士頓龍蝦鉗、熟蝦、藍青口、海螺、海螯蝦、日本紅蟹腳。另外還有焗釀蟹蓋、芝士蟹肉砂鍋、蒸原條石斑等美食。

😋😋😋想知如何獲得優惠，立即按圖睇睇😋😋😋

KITCHEN

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

電話：3717 2299



【5】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

😍😍😍想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

JW咖啡室

地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

電話：2810 8366



【6】尖沙咀凱悅酒店 —— 任食即煮龍蝦、多款亞洲美食

尖沙咀Hyatt自助晚餐可以無限任食現煮新鮮龍蝦！現時更推出全新主題，任食多款亞洲美食，包括日本、韓國、台灣、泰國、越南、印度。美食包括三杯魷魚、芒果糯米飯、泰式紅咖哩荔枝鴨、韓式海鮮蔥餅、韓式炸雞配年糕、馬來西亞肉骨茶、牛油咖哩雞、印式玫瑰蜜炸糖球等。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700 / 3721 7701



【7】逸東酒店 —— 任食超過40款東南亞美食

Eaton自助餐可以任食超過40款東南亞美食，例如新加坡、馬來西亞、泰國及越南等地，美食包括辣椒蟹、海南雞飯、肉骨茶、泰式蒸烏頭、泰式烤龍蝦、芒果糯米飯、即叫即製的香蕉朱古力班戟、糯米釀脆皮乳豬、印尼烤雞等。每位更可獲一張「登機證」，換取不同地方的特式飲品，包括泰式青檸梳打、珍多冰及美祿恐龍等。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

普慶餐廳

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901



【8】百樂酒店 —— 7折歎鮑魚、燕窩美食

酒店推出以鮑魚和燕窩為主題的自助晚餐，任食燕窩鮑魚雞粒撻、燕窩鮑魚龍蝦粥、牛乾菌杞子鮑魚烏雞湯、燕窩鮑魚海鮮蒸蛋等。另外還有無限供應的鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及白蜆，還可任食即切日式刺身，包括三文魚、希靈魚、鯛魚等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 4

Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)



【9】九龍酒店 —— 75折任食龍蝦、和牛美食

酒店推出以龍蝦和和牛為主題的自助晚餐，任食火焰鹿兒島和牛、法式焗龍蝦、蒜香鴨肝和牛肉粒、火焰和牛壽司、香芒燕窩龍蝦沙律、蟹粉小龍蝦蒸蛋白等美食。另外還有無限加拿大雪花蟹腳、智利藍青口及來自法國、美國及紐西蘭共3款生蠔。自助晚餐供應一系列伯爵茶甜品，包括伯爵茶燉蛋、伯爵茶檸檬撻和伯爵茶歌劇院蛋糕，還有芒果拿破崙、火焰雪山等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 4

倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



【10】帝京酒店 —— 比得兔主題甜品

酒店聯乘電影《比得兔2：走佬日記》推出自助晚餐，特別供應自家製比得兔主題甜品區，包括比得兔藍莓蛋糕、香蕉豬古力撻、紅菜頭奇亞籽棒棒蛋糕、紅桑子番茄白朱古力慕絲蛋糕等。除了甜品，自助晚餐還可以無限歎多款凍海鮮，包括即開生蠔、蟹腳、翡翠螺等，星期五至日、公眾假期及前夕更可以任食麵包蟹及凍波士頓龍蝦。

😋😋😋想知幾錢一位，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 4

花月庭

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：2622 6154



【11】嘉里酒店 —— 6折起歎西班牙美食

酒店推出西班牙主題自助晚餐，無限供應多款西班牙美食，包括特級黑毛豬風乾火腿、火腿可樂餅、西班牙香蒜辣椒炒蝦球、香烤西班牙乳飼小羊肉、八爪魚前菜、特色西班牙春雞蝸牛飯等。另外還可以任食原隻開邊波士頓龍蝦、麵包蟹和雪蟹腳等凍海鮮。

😋😋😋想知如何獲得優惠，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 1

大灣咖啡廳

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

電話：2252 5246 / 2252 5888



【12】朗廷酒店 —— 8折歎多款海鮮

酒店自助餐可以任食8款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Food Gallery

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898



【13】灣景國際 —— 免加一歎鮮蠔、虎蝦美食

酒店推出全新主題自助晚餐，以鮮蠔、虎蝦為主題，供應多款美食，包括芝士味噌蟹膏焗廣島蠔、金沙虎蝦、牛油果虎蝦米紙卷、牛肝菌鮮蠔忌廉湯、香脆羽衣甘藍虎蝦沙律、龍蝦汁虎蝦意大利飯、櫻花蝦鮮蠔翠塘豆腐、酥炸蠔仔盞等。另外還有加拿大雪花蟹腳或麵包蟹與新西蘭生蠔等冰鎮海鮮。

😋😋😋想知折後價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

灣景廳

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓

電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)



【14】城景國際 —— 海膽、鮑魚主題

酒店推出海膽‧鮑魚‧海鮮自助晚餐，任食海膽甜蝦刺身凍豆腐、海膽蟹子焗大蝦、酥炸培根廣島生蠔 配 海膽黑松露菌汁、東洋迷你鮑魚芝士撻、海膽蟹肉燉蛋等。還有美國及紐西蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、法國膏蟹、布朗蟹等。每位更可獲贈海膽焗釀北海道鮑魚一份。

😋😋😋想知優惠價幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 3

City Café

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3287（Whatsapp：5483 0307）



【15】恆豐酒店 —— 75折起任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔想食幾多攞幾多！還有波士頓龍蝦、蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有香煎法式鴨肝伴多士、香烤羊架等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

紅煙窗

地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓

電話：2732 4611



【16】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

😋😋😋想知如何獲得優惠及折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Café East

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓

電話：2313 4222



【17】康得思酒店 —— 8折任食多款海鮮

Cordis推出8折優惠，任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，亦有德國烤豬手、香草忌廉汁香煎鱸魚等美食。自助晚餐更供應鱈場蟹腳、芝士焗龍蝦、頂級肉眼扒、即煎鵝肝、即切片皮鴨、滋補燉湯等。甜品方面，有北海道蜜瓜慕絲蛋糕、班蘭榴槤卷蛋、日式焙茶白桃慕絲蛋糕、核桃焦糖蘋果法式蛋糕等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)



【18】香港諾富特世紀酒店 —— 65折歎日式美食

酒店推出全新主題自助晚餐，加入矜貴「阿拉斯加野生系列」，包括野生牡丹蝦及野生紅魚，更供應黃帝魚、海鱺魚、鱆紅等數款活魚刺身。另外還有多款和牛菜式，例如日式和牛火鍋、火炙和牛壽司、慢煮醬燒和牛肩胛肉眼等。其他美食有大阪燒、三色芝士籽丼、廣島蠔手鍋、宇治抹茶系列甜品。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 6

Le Cafe

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：2598 9869



【19】8度海逸酒店 —— 高達72折歎燒烤美食

酒店自助晚餐可以任食鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺、青口等凍海鮮，還有火焰壽司及和牛刺身。自助餐更加入燒烤區，供應荷蘭歐鰈魚柳、大蝦、牛肉串燒、煙肉卷、孜然牛舌等，另外還有即製煎鵝肝伴黑松露汁以及每日鮮製的滋補蟲草花燉老雞湯等美食。

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 3

8度餐廳

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下

電話：2126 1960



【20】荃灣西如心酒店 —— 任食冰鎮海鮮及刺身

酒店的自助午餐及自助晚餐可任食冰鎮海鮮及刺身﹑即煮麵檔、特色冷盤及熱葷、甜品及雪糕等美食。自助午餐更是星期一至日同價，超抵食！

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Café Circles

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話：2280 2868



【21】皇家太平洋酒店 —— 高達6折歎泰國主題自助餐

酒店推出泰國主題自助餐，除了一系列冰鎮海鮮、刺身壽司外，還有多款泰式美食，包括泰式青木瓜沙律、甜酸鳳爪、八爪魚沙律、泰式椰子雞湯、泰式炒海鮮*、辣椒炒龍蝦鉗、鹽焗鱸魚、青咖哩雞配烤餅、燒豬頸肉配糯米飯等。另外還有多款泰式甜品，例如椰汁西米糕、椰青大菜糕、班蘭千層糕、泰式奶茶凍、香芒椰皇西米露、芒果糯米飯等。

😋😋😋想知如何獲得優惠、折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

柏景餐廳

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓

電話：2738 2322



想知道更多超抵酒店自助餐優惠，例如君悅酒店、JW萬豪酒店、帝逸酒店、都會海逸酒店，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉2021全港酒店自助餐放題優惠 編輯推介 不停更新

😋同場加映1：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

😋😋😋想知火鍋收費，立即按圖睇睇😋😋😋

+ 2

味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



想知邊間$100有找食到，立即觀看全文👉👉👉任食火鍋油尖旺5間$300內推介！味火鍋送雞煲 JKBrother’s撈海鮮