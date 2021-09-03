【中秋節／打卡好去處】中秋節就快到，相信你已開始安排中秋節活動。不少商場都陸續推出中秋節活動應節。《香港01》旅遊頻道記者精選了4個中秋打卡好去處，想和家人、情人、閨密趁中秋一起去打卡？即睇下文mark低心水好去處啦！



【1】黃大仙中心 —— 港版Team Lab

適逢中秋節，黃大仙中心於9月展出3.5米高巨型花燈，花燈內設有有多個變色天燈，燈內的鏡子會反映出天燈，只要用相機遷就角度，就能拍出無窮無盡的天燈相，天燈亦會隨着動作變色，影相效果一流！另外，商場亦設有12生肖花燈，可以在各個角落打卡！👇👇👇點圖睇巨型花燈靚相！👇👇👇

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黃大仙中心3.5米高巨型花燈



開放日期：2021年9月1日至10月4日



【2】希慎廣場 —— 戶外賞燈會

港島區也有中秋打卡好去處！希慎廣場於9月10日開始，於商場展出用500個節慶燈籠打造成的3米高的巨型燈籠陣，在燈海下打卡一流，每到晚上燈籠更會著燈，拍照效果更靚！另外，希慎廣場亦有設置「玉兔追月」互動裝置應節。👇👇👇利園區會員可享免費拍攝！點圖睇戶外賞燈會靚相！👇👇👇

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希慎廣場戶外賞燈會



地址：希慎廣場4樓



開放日期：2021年9月10日至9月22日



開放時間：（星期日至星期四）10:00-22:00

（逢星期五、六、公眾假期前夕） 10:00-23:00



【3】南豐紗廠 —— 中秋市集

南豐紗廠又有新市集！市集舉辦單位Marketoo將與空少插畫家腔叔合作，於中秋節前夕的週末舉行中秋節市集，市集包括200間本地原創品牌，配件飾品、寵物用品、衣服等都有，可以趁中秋節去掃貨！👇👇👇點圖睇南豐紗廠中秋市集有咩買！👇👇👇

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南豐紗廠FLY TO THE MOON中秋市集



地址：荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠3樓紗廠公園及M層



開放日期：2021年9月18日至19日



開放時間：13:00-20:00



【4】裕民坊 —— 恆香‧YM2中秋綵燈會

裕民坊YM2與恆香餅家合作，於9月展出中秋綵燈會，現場設有6大必影打卡位，由500個傳統綵燈組成的燈籠隧道、1.5米高賞月營地、月餅造型打卡櫈等等，十分有中秋氣氛，打卡一流！👇👇👇點圖睇裕民坊綵燈會必影打卡位！👇👇👇

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裕民坊恆香‧YM2中秋綵燈會



開放日期：2021年9月3日至9月26日



中秋節就快到，大家可以趁早mark低心水好去處，和家人、情人、閨密趁中秋一起去打卡！

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