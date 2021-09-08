【口罩推介】口罩款式多不勝數，想必各位女生一定經常心大心細，苦惱買哪款顏色襯衫。《香港01》食玩買記者為大家精選8款靚色口罩，包括同舟、MaskOn、Maskology、Protector等。



同舟最新推出漸變色系列口罩，一盒有齊5隻色，返工一日一隻色不用煩惱。而且幻彩色系超靚，襯淨色衫一流！另外時尚口罩品牌MaskOn最近亦推出全新顏色，色調獨特，是時候入貨！立即按圖睇睇8大靚色口罩推介及價錢😍👇👇

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如果未有時間詳細了解8款襯衫必備口罩，下文亦精選了其中4個推介，可以參考看看！👇👇👇

【1】Gimans Care - 華納系列

品牌最近推出華納動畫角色口罩，包括Tom and Jerry、翠兒、賓尼兔，經典角色勾起不少兒時回憶。

規格：ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE >99%

尺寸：17.5cm x 9.5cm

款式：Tom and Jerry、賓尼兔、翠兒

產地：中國

價錢：$128/30個（獨立包裝）



【2】同舟 漸變色系列

同舟最新推出漸變色系列口罩，一盒有齊5隻色，返工一日一隻色不用煩惱。而且粉系幻彩色系超靚，襯淨色衫一流！

規格：ASTM Level 3，BFE，PFE，VFE ≥ 99%

尺寸：17.5cm x 9.5cm

產地：香港

價錢：$69/30個（共5色，每色6個）（獨立包裝）



【3】MaskOn - 逸意藍

MaskOn雖然口罩款式不多，但勝在顏色特別，因此一直大受女生歡迎。最近新出了Breezy逸意藍色，不過要留意，暫時只能在實體店購買。

規格：ASTM Level 2，BFE、PFE、VFE >99%

尺寸：17.2cm x 9.3cm（L）、15.7cm x 9.3cm（M）、14.2cm x 9.3cm（S）

產地：香港

價錢：$140/30個（獨立包裝）



【4】新世界 - 「80日環遊世界」拼色口罩

新世界最新推出「80日環遊世界」拼色口罩系列，以世界旅遊勝地為靈感，推出9款不同設計的拼色口罩，並於尖沙咀K11 Art Mall更特設新世界口罩期間限定店，售賣拼色口罩禮盒裝，同時免費附送一套9款的世界名勝明信片。

規格：ASTM Level 3

尺寸：17.5cm x 9.5cm

顏色：「80日環遊世界」拼色口罩

產地：香港

價錢：全9款禮盒裝連明信片 - $200/1盒，每款5個；

5個盒裝 - $22/1盒、$60/3盒（優惠3盒裝）

*禮盒裝可由即日起至9月26日，於尖沙咀K11 Art Mall新世界口罩期間限定店購買



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