【任食火鍋放題】很多時與三五知己約食飯，決定不到吃甚麼就會選擇打邊爐，可以一邊「烚吓烚吓」一邊講是非。而旺角、尖沙咀則是聚會的熱門地點，同時有不少任食火鍋店，《香港01》飲食頻道記者精選了當中9間抵食火鍋放題，包括牛の館、味火鍋、點鍋、馬辣、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋、新南苑、JK Brothers及牛牛台式鴛鴦火鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】牛の館 —— 任食SRF極黑和牛

旺角新開一間日台任食火鍋店，佔地6000呎，以櫻花粉色作裝潢主調，風格雅緻。餐廳供應多款堂弟，包括金銀蒜頭蛤蜊雞鍋、舞茸菇昆布湯、養生藥膳美人鍋、沙嗲鍋等。火鍋共有3個套餐，當中最高級別的尊尚套餐有逾10款肉類任點任食，主打SRF和牛肩胛肉眼芯、手切封門柳、澳洲草飼牛頸脊、安格斯特選牛板腱。

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牛の館

地址：旺角砵蘭街240-244號文華商場（MPM）1樓C1號舖

電話：3751 6255



【2】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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+ 2

味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



【3】一鍋堂 —— 任飲自家製冰糖燉檸檬降火

這間火鍋店的好評一向不少，被許多網民稱為「高質任食火鍋」。餐廳提供多達16款火鍋湯底，例如韓式泡菜湯、藥膳湯、櫻花蝦湯、沙參肉竹鯊魚骨湯等，款式多樣。很多網民大讚食材優質，海鮮亦非常新鮮，當中脆肉鯇魚片和白鱔片的人氣非常高。飲料方面，除了基本的罐裝汽水外，還有冰糖燉檸檬、蝶豆花茶等自家製飲料，能幫助清熱下火。

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一鍋堂

地址：旺角豉油街60-104號XX Arcade東翼2樓

電話：8300 2868



【4】天下糧倉牛肉火鍋 —— 牛魔王必去

小店無限供應多達8款牛肉，例如SRF美國黑毛和牛、安格斯牛肩胛、封門柳、金錢展、牛脷片等，啱晒一眾「牛魔王」！湯底方面，共有9款，潮汕牛骨湯、沙嗲鍋等4款是免費，四川紅麻辣鍋、番茄鍋、肉骨茶鍋等5款則需要另外加錢。

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天下糧倉牛肉火鍋專門店

地址：旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心5樓501-506號舖

電話：2623 9688 / 5629 1314



【5】點鍋 —— 高達7折優惠、多款特色湯底

小店供應10多款特色湯底，包括鹹酸菜胡椒豬肚、清酒卜卜蜆、黑松露雜菌、杏汁木瓜雞腳、蟲草花雞、喇沙海鮮等，每枱會送一份頂級牛肩脊肉及海鮮拼盤。另外亦有多款任點配料，網民推介金沙鹹蛋炸魚皮、芝士墨魚丸等，現時更有高達7折優惠，超抵食！

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點鍋

地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心3樓301舖

電話：6201 0077



【6】JK Brother’s —— 自撈海鮮、任食刺身

主要供應任食刺身和海鮮涮涮鍋放題，湯底和食品選擇多，有日式牡蠣土手鍋、人參雞鍋等，任食包括燒蠔、醬油鮑魚、清酒醉雞、流心芝士撻等，最吸引是有大大個魚缸讓食客自撈大頭蝦、緋扇貝等海鮮！

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JK Brother’s

地址：尖沙咀彌敦道180號寶華商業大廈3樓

電話：5598 8697



【7】馬辣台式鴛鴦火鍋 —— 任食台式麻吉燒、即製班戟

湯底共有8款，包括台式麻辣鍋、胡椒豬肚鍋、芫荽皮蛋鍋、酸菜白肉鍋等。另外有美國頂級牛梅花、安格斯黑牛、黑毛豬梅花等，海鮮方面有白鱔片、脆肉鯇魚片、海生蝦等，比較特別的配料則有台式麻吉燒、甜不辣。最正的是有多款甜品，例如即製班戟、焦糖燉蛋、麵包布甸。

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馬辣台式鴛鴦火鍋

地址：旺角彌敦道601號創興廣場14樓

電話：2356 7890



【8】新南苑私房菜火鍋雞煲 —— 免加一任食40多種配料

餐廳供應多款特色湯底，包括澳門豬骨湯、原個椰青花膠蟲草花湯、四川麻辣湯等，更有四式火鍋湯底，即使口味不同亦不用互相遷就。火鍋最多可以任食3小時，無限歎靚牛肉如安格斯肩胛肥牛、安格斯牛小排，還有超多40種配料，最正的是免加一，更有獨立房間，私隱度高！

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新南苑私房菜火鍋雞煲

地址：旺角彌敦道678號華僑商業中心3/F

電話：2877 3690 / 9311 8877



【9】牛牛台式鴛鴦火鍋 —— 12款湯底免加一

餐廳供應8款湯底，包括重慶麻辣鍋、臭臭鍋、酸菜白肉鍋、麻辣沙嗲鍋等，還有4款素食湯底，包括麻辣素鍋、番茄素鍋、蘑菇素鍋等。配料方面，有牛梅花、牛小排、安格斯黑毛牛、黑毛豬梅花肉、海蝦、脆肉鯇等，亦有數十款素食火鍋料。另外還有多款特色飲品，例如台式沙冰、花茶、韓國飲料等。打完邊爐更可以任食雪米糍、Dreyer's雪糕等。

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牛牛台式鴛鴦火鍋

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場15樓

電話：2121 8568



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😍同場加映：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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