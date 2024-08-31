咖啡｜日男「咖啡當水飲」竟中暑昏迷 醫揭1個飲食壞習慣極危險
撰文：程朗天
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咖啡｜夏天室外猛烈的陽光足以讓人焫著，不少上班一族都會選擇飲一杯冰凍咖啡，希望消暑之餘又可以順道提提神。有日本節目曾解構中暑個案，提醒各位千萬不要將「咖啡當水飲」，加上都市人一個常見的壞習慣，即使留在冷氣房內，以為消暑卻變中暑！
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日本電視台綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》早前播放的夏日特輯中，重現一宗真實的中暑個案，主人公卓（Takashi）是從事銷售工作，每天都會駕車到不同地方探訪客戶。雖然炎夏的酷熱天氣高達攝氏32度，但是大部分時間，他都可以在車內享受冷氣的涼風吹送，不用日曬雨淋。
工作期間有定時進食午餐，又會飲咖啡來補充身體水分。不過有一天，突如其來的疲勞伴隨著頭痛、嘔吐感、手腳軟弱無力等症狀向他襲來。待他重新恢復意識時，已經身處醫院。醫生解釋，Takashi出現以上的病症甚至失去意識的原因，是因為中暑。但是，他明明一直身處有冷氣的車廂，為甚麼都會中暑？
👇即睇節目解構原因👇
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近日天氣持續酷熱，氣溫平均達攝氏30度，天文台提醒市民應該穿着淺色衣物，減少身體吸熱，並方便排汗及散熱，補充水分時避免喝含咖啡因，慎防中暑。
知多啲：日本節目實測4大惹蚊迷思！大汗不代表惹蚊？
夏天除了要抵受炎熱高溫的天氣，還要忍受痕癢難當的蚊叮蟲咬之苦。早前，有日本節目實測坊間流傳的4大「惹蚊迷思」，究竟愈大汗是否愈惹蚊？飲完酒之後，蚊子又是否會特別容易埋身？👇睇節目實測結果👇
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