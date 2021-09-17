【飲食熱話 / 網絡熱話】有港媽最近於Facebook分享自己帶BB到連鎖米線店用餐的不愉快經歷，她指店舖職員向她反映，有食客投訴BB大叫太嘈，要求她控制一下，以免影響其他客人，但她認為BB只是肚餓時「大嗌幾聲」，食完粥已經沒有再叫，質疑為何其他人不能體諒，怎料反被網民圍攻，有人形容她是「怪獸家長」。



有港媽於Facebook分享自己帶BB到連鎖米線店用餐的不愉快經歷，反被網民圍攻。（《親親我好媽》劇照）

有港媽日前於Facebook群組「香港米線關注組」發文，控訴自己與BB在觀塘apm米線陣用餐時的不快經歷，並勸「有小朋友的家長千祈唔好去嚟受氣」。事緣有男職員走過去表示，有食客結賬時投訴BB太嘈，但港媽指BB只是剛才肚餓時「間中大嗌幾聲」，並強調「由頭到尾都冇喊過」，反鬧店舖職員態度惡劣，更認為其他人應該體諒一下。

雖然現時當事人已經刪除帖文，不過不少網民早已截圖繼續討論。（Facebook截圖）

事件引起網民熱烈討論，大部分都認為該名港媽不可理喻，形容她是「怪獸家長」、「老奉咁要人哋容忍佢地細路」，有人則表示當然理解BB會大叫或大哭，但身為家長應該要盡力去安撫及解決，因為始終身處在公眾場合，難免會影響到其他人。後來網民反應愈來愈熱烈，因此現時當事人已經刪除帖文，不過不少網民早已截圖繼續討論，亦有人放上連登討論區。👇👇👇即睇下圖事主講述詳細事發經過，以及網民留言👇👇👇

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