【口罩推介 / 深色口罩】秋天即將到來，是時候入手深色口罩，襯返色調低沉的秋季衣服。《香港01》食玩買記者精選了9款型格深色口罩，包括屈臣氏新出的啡色和墨綠雙色系列、人氣男子組合MIRROR成員姜濤同款Pasion、潮人必備MaskOn等，最平$1.8一個！



屈臣氏早前推出的雙色系列大受歡迎，最近新出一款秋冬系列，顏色為摩卡啡和牛油果綠，襯深色衫一流！Maskology亦推出了大地色系，是每年秋冬的不敗顏色。立即按圖睇睇9大型格深色口罩推介及價錢😍👇👇

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如果未有時間詳細了解9款初秋必備口罩，下文亦精選了其中4個推介，可以參考看看！👇👇👇

【1】屈臣氏 —— 摩卡啡x牛油果綠

屈臣氏推出全新Mocha & Avocado雙色系列，牛油果綠和摩卡啡都是秋冬必備的顏色，輕鬆襯出型格Look！

規格：ASTM Level 3

尺寸：17.5cm x 9.5cm

產地：香港

價錢：$119.9/30個（獨立包裝）

（易賞錢會員可享優惠價$88）



【2】同舟 —— 午夜藍、炭灰

同舟的深藍色和灰色口罩一向受大眾歡迎，而且比起其他秋冬色系如墨綠、酒紅色更加百搭，方便襯衫。

規格：ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE ≥ 99%

尺寸：17.5cm x 9.5cm（成人）、16.5cm x 8.5cm（女士，只限炭灰色）

產地：香港

價錢：$89/50個



【3】Maskology —— 大地色系、型格色系

大地色系共有4隻顏色，包括古銅啡、松綠色、卡其色和暖灰色；而型格色系則有6隻顏色，分別為珊瑚粉、翠柏綠、幻影藍、木槿紫、霧灰和石墨黑，全部都非常適合襯秋裝。

規格：ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE > 99%

尺寸：17.5cm x 9.5cm（成人）、16cm x 9.5cm（女士）

產地：香港

價錢：$68/20個（大地色系）



【4】Medeis —— Urban系列

如果想多一點呼吸空間，可以選擇Medeis的3D系列，立體可以戴得更加舒服。一包有4隻顏色，包括深綠、深藍、酒紅及霧灰色，可以根據當天的衣著搭配口罩。

規格：ASTM Level 3

尺寸：19.5cm x 13cm

產地：中國

價錢：$89/20個



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疫情下，口罩已經成為了穿搭的一部分，相信大家家中必定有不同顏色的口罩，配搭每天的衣著。記者精選7款女生必選的襯衫靚色口罩，包括屈臣氏新出的漸變色、同舟的粉色系、RAZE木棉灰等，最平$1.6一個！立即按圖睇睇7大靚色口罩推介及價錢😍👇👇

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