【台式火鍋 / 無老鍋】不少人以前去台灣旅行必定會食「無老鍋」這間台式火鍋店，價錢相宜之餘，更可以任食鴨血和和麵包豆腐，其中一款火鍋配料「冰淇淋豆腐」更是特別。最近官方宣布即將於11月在香港開設分店，令一班台灣迷非常期待！「無老鍋」到前，如果想止癮，香港已有3間台式火鍋過江龍，包括同一集團的鼎王、寬巷子和麻神。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



遊台必食的「無老鍋」將於11月登陸香港！（Facebook @ 無老鍋（香港））

【1】寬巷子 —— 人氣台灣過江龍

火鍋店選址尖沙咀海港城，是首間海外分店。每項食材都猶如藝術品一樣，非常精美，未食先有視覺享受，最受歡迎是玫瑰造型的松阪豬肉。餐廳提供多種湯底，包括人參花膠養生鍋、醉雞鍋、姬松茸茶樹菇湯、麻辣鍋等，亦有多種高質牛肉，包括日本和牛、牛胸油、澳洲和牛，更有溫體牛。餐廳擁有落地玻璃飽覽維港海景，對著個海打邊爐，簡直是一大享受！

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寬巷子

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖

營業時間：星期一至四12:00 - 22:30，星期五至日11:00 - 22:30

電話：3188 2840



【2】鼎王 —— 任食鴨血、豆腐

和「無老鍋」同屬一個集團的「鼎王」，早前在尖沙咀開設全球首間海外分店時，掀起一股熱潮，一位難求。湯底有麻辣鍋和酸菜白肉鍋兩種，因此很多人都會直接叫鴛鴦鍋。麻辣鍋可以自選大中小3種不同辣度，更可以任食鴨血豆腐、酸菜！餐廳提供多種火鍋配料，包括日本A4和牛、日本黑豚肩肉、牛骨濃汁牛丸、蟹滑膏、日本廣島蠔等。

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鼎王麻辣鍋

【尖沙咀店】

地址：尖沙咀金巴利道26號地下5號舖

營業時間：星期一至日11:00 - 02:00

電話：2669 8896

【將軍澳店】

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS 2樓202號舖

營業時間：星期一至日11:00 - 23:00

電話：2669 3396



【3】麻神麻辣火鍋 —— 超鮮甜花膠雞鍋

這間火鍋店於台灣經常滿座，曾經被台灣綜藝節目評為「台北最難訂檯的餐廳」。火鍋主打麻而不嗆喉的麻辣湯底，以新鮮蔬菜和水果，再加自家製麻辣醬和香料熬製而成。其他湯底包括花膠雞鍋，湯底以百多隻雞煲8小時，其後加秘製調味再煲4小時，味道鮮甜。

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麻神麻辣火鍋

地址：尖沙咀北京道71-77號誠信大廈2樓

營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

電話：2880 0003



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很多時與三五知己約食飯，決定不到吃甚麼就會選擇打邊爐，可以一邊「烚吓烚吓」一邊講是非。而旺角、尖沙咀則是聚會的熱門地點，同時有不少任食火鍋店，記者精選了當中9間抵食火鍋放題，包括牛の館、味火鍋、點鍋、馬辣、一鍋堂等。

【1】牛の館 —— 任食SRF極黑和牛

旺角新開一間日台任食火鍋店，佔地6000呎，以櫻花粉色作裝潢主調，風格雅緻。餐廳供應多款堂弟，包括金銀蒜頭蛤蜊雞鍋、舞茸菇昆布湯、養生藥膳美人鍋、沙嗲鍋等。火鍋共有3個套餐，當中最高級別的尊尚套餐有逾10款肉類任點任食，主打SRF和牛肩胛肉眼芯、手切封門柳、澳洲草飼牛頸脊、安格斯特選牛板腱。

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牛の館

地址：旺角砵蘭街240-244號文華商場（MPM）1樓C1號舖

電話：3751 6255



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