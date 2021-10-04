第二期消費券｜10大超市百貨優惠附領取方法　一田買$2000送$1000

【第二期消費券 / 持續更新】第二期消費券已於10月1日發放，不少超市百貨都趁機加碼推出消費券優惠。記者整理了10大超市百貨消費券優惠，包括百佳超級市場、惠康超級市場、萬寧、屈臣氏、一田百貨、Aeon、日本城、IKEA、誠品香港、city'super，即睇下文睇哪間超市百貨最多優惠！

（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別超市而定）



第二期電子消費券已於10月1日發放。（資料圖片）

【1】一田百貨 —— 買$2000送$1000

一田百貨推出消費券優惠，即日起每日累積消費滿$2000，即送$1000優惠券，或者購買一田現金禮券每滿$1000，可換領$120超市現金優惠券。

一田百貨更推出優惠價，大家可以低至4折買到各款生活家品，包括淋浴用品、床上用品、內衣等等。

一田百貨 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：❌

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：✔️



【2】百佳 —— 買$3000送$300

百佳推出第二期消費券優惠，即日起只要買禮券即送優惠券。於百佳用消費券購買禮券或電子禮券滿$1000，送總值$100優惠券、買$2000送$200、買$3000 送$300，如此類推。

優惠券分為$50優惠券使用，可於下次購買任何產品滿$150或以上時使用，每次只可以使用1張優惠券，不過優惠券有限期只到2021年10月31日，大家在換購後要儘快使用。

另外，即日起至10月14日，購物滿$150，即送$15優惠券，下次購買任何產品滿$150或以上時使用，每次只可以使用1張優惠券。不過要先成為易賞錢會員才能使用優惠，記者建議先在家下載應用程式MoneyBack登記會員。

於百佳購物滿$150，即送$15優惠券。（FB @ 香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK）

經AlipayHK及八達通領取消費券，可享有「百佳精選電子優惠券」優惠，記得要先下載八達通或AlipayHK應用程式，按入消費券版面領取。可享高達$130的優惠。

經AlipayHK及八達通領取消費券，可享有「百佳精選電子優惠券」優惠。（FB @ 香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK）

香港百佳超級市場 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ❌

Tap & Go：✔️



【3】屈臣氏 —— 網店9折

屈臣氏推出第二期消費券優惠，即日起至11月30日，於屈臣氏門市買滿$188減$15、買滿$368減$45。另外，八達通用戶連結八達通卡到易賞錢App，用八達通於屈臣氏消費滿$150，即送$15屈臣氏門市優惠券，優惠券有限期只到2021年10月14日。

即日起至10月10日，經AlipayHK及八達通領取消費券的用戶，於屈臣氏網店買滿$500，在結帳前輸入優惠碼 [AL5]（AlipayHK）或[OC5]（八達通）可享9折優惠。最後，下載易賞錢App成為新會員消費，送$5電子優惠券，名額先到先得，大家要儘快換購。

另外，屈臣氏亦推出高達$185 獨家獎賞，優惠包括保健、美容、嬰兒及個人護理等產品。

屈臣氏亦推出高達$185 獨家獎賞。（FB @ Watsons）

屈臣氏 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ❌

Tap & Go：✔️



【4】惠康 —— 買$1000現金券送$50

惠康加推禮券優惠，使用任何消費券支付工具購買購物現金券，即送額外現金券，買$500購物現金券送$20購物現金券；買$1000送$50。全部禮券都不設最低消費要求，每次只可以使用1張優惠券。優惠券有限期只到2021年11月30日，大家在換購後要儘快使用。

惠康超級市場 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：✔️



【5】萬寧 —— 買$688減$100

萬寧再次推出消費券優惠，即日起至10月14日，透過Alipay HK 使用消費券買滿$688即可獲1張$100優惠券，有限期到2021年12月31日；用Wechat Pay HK消費可獲1張買滿$300減$38優惠券，有限期到2021年12月31日。

萬寧 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：✔️



【6】IKEA —— 買$6000送$1200

IKEA推出消費券優惠，即日起至10月17日，在門市使用TAP & GO或八達通，消費滿$2000，可獲$400現金券，最多買滿$6000，送$1200現金券！現金券使用有效期到2021年12月31日。現金券數量有限，大家要儘快換購。

IKEA推出消費券優惠。（FB @ IKEA）

IKEA 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：❌

WeChat Pay HK: ❌

Tap & Go：✔️



【7】AEON —— 送$110現金券

AEON正值35週年慶大激賞，推出多個優惠，最平$30/3件產品。AEON與Alipay HK及WeChat Pay HK合作，透過這兩個支付平台使用消費券，可領取購物優惠。包括Alipay HK以及WeChat Pay HK。

Alipay HK用戶可以領取AEON分別$10以及$100的現金券，於即日起至10月31日（星期三除外），購物滿$120就可使用$10現金券，滿$1000就可使用$100現金券。

WeChat Pay HK 的用戶可以獲選擇領取 AEON $10現金券一張，於即日起至10月31日（星期三除外），購物滿$120就可使用$10現金券。優惠券數量有限，大家要儘快換購。

AEON正值35週年慶大激賞。（FB @ AEON Stores Hong Kong）

AEON 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：✔️



【8】city'super —— 買$1000送$100

city'super 推出「消費券加碼賞」，即日起至10月17日，用消費券購買$1000 city'super或LOG-ON購物禮券，可獲$100電子禮券，最多買$5000，獲5張$100電子禮券。下次消費滿$200可使用一張，每次最多可用5張禮券，有效日期為10月20日至11月19日。

City'super 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：❌



【9】誠品香港 —— 最多可獲$1500消費券

誠品再次推出消費券優惠，即日起至10月31日，用消費券消費滿$300即送1組「$150誠品紙本消費券」、滿$3000再送1張「誠品生活$500紙本消費券」、滿$6000再加送1張「誠品生活$500紙本消費券」，最多可享$4000現金券回贈。

即日起至10月31日，用消費券於誠品消費滿$300即送1組「$150誠品紙本消費券」。（FB @誠品）

誠品香港 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：✔️



【10】日本城 —— 買滿$250即減$30

日本城正在舉辦盤點清貨大減價，全場任選三件貨品滿$120，即可享全單8折優惠！另外亦有推出消費券優惠，使用AlipayHK、八達通、WeChat Pay HK的用戶用應用程式下載電子優惠券，買滿$250，可即時減 $30！

記得喺指定支付平台 @AlipayHK、@八達通、@WeChat Pay下載埋電子優惠券，買滿HK$250，即時減 HK$30！

JHC 日本城 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：❌



🤩同場加映：用消費券去$1500內Staycation🤩

不少人都會使用消費券到酒店來個Staycation，不過一次過用光又覺得可惜，因此《香港01》旅遊頻道記者精選了8間$2000至$3000的酒店住宿套票，人均只需幾百至一千多元，剩下的就可以去購物！

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