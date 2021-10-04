大埔最近新開蠔吧「蠔灣Oyster Cove」，在大尾篤開設全新3,000呎露天餐廳，戶外座位寬敞舒適，在一望無際的船灣湖景下吹著海風，一邊Chill住歎新鮮生蠔，一邊飽覽美麗的日落景色，與三五知己度過美好的周末時光！



（圖片來源：蠔灣Facebook）

「蠔灣Oyster Cove」尖沙咀店主打新鮮法國生蠔、海鮮拼盤、即叫即焗薄餅和招牌意大利粉，吸引不少蠔迷專程「朝聖」！今次餐廳進駐大埔大尾篤，開設3,000呎露天分店，更與啤酒品牌Corona合作佈置天台座位，讓大家在輕鬆寫意的戶外環境下，暫時遠離城市繁囂，在難得的周末假期好好Chill一Chill！

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「蠔灣Oyster Cove」大埔分店供應的法國生蠔主要以法國Gillardeau及愛爾蘭Tia Maraa為主，可以按需要選擇4隻至36隻不等，價錢最平為$144/4隻。除此之外，不吃生蠔的朋友都有很多飽肚之選，例如有海鮮拼盤（原隻龍蝦、蟹腳、青口、帶子等）、即叫即做薄餅及幾款招牌意粉等。要留意的是，新店營業時間是逢星期五、六及日，不設訂座服務，有興趣就要把握時間盡早Walk-in！

大埔新店設有停車場️服務，亦歡迎攜同寵物前往，適合周末約齊三五知己在附近踩完單車，或到沙灘盡情玩樂後，享受一頓豐盛滿足的晚餐！️

蠔灣 Oyster Cove （大埔）

地址：大埔蘆慈田村

交通方法：大埔墟火車站轉乘20C小巴或75K巴士於蘆慈田村站下車

營業時間：逢星期五、六及日中午12時至晚上9時（不設訂座）

話：9840 0207( WhatsApp）



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雞蛋仔專門店

地址：大埔安慈路4號昌運中心榮昌閣地下14A號舖

電話：從缺



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