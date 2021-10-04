元朗新開摩洛哥風CAFÉ 如置身沙漠古城及土耳奇洞穴！

元朗錦田紅磚屋最近新開摩洛哥風Cafe「La Cafeteria」，室外位置設計猶如土耳奇洞穴，設有多個充滿摩洛哥古城風情的露天必搶打卡位，可以盡情在陽光、美食和美景下享受在香港的週末小旅行！



元朗錦田紅磚屋最近新開一間充滿摩洛哥風情CAFÉ「La Cafeteria」，不論是室內外的佈置都可以令你有如置身沙漠古城的感受。室外地方不但有復古感的泥磚牆和圓拱木門，質感十足的木桌椅、油燈等裝飾和木窗更添異國風情，帶你走進一千零一夜的沙漠世界！

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除了室外的土耳奇洞穴風設計值得打卡外，室內的設計也不惶多讓，影靚相也是相當不錯！

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「La Cafeteria」以西式輕食為主，包括PIZZA、三明治等，而飲品方面的選擇也不少，配合美景絕對是渡過休閒時間的好選擇。不過去前記得留意元朗這間新開摩洛哥風CAFÉ「La Cafeteria」的營業日子和時間，而且最近前往人數較多，早上10點開始派籌輪候。

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「La Cafeteria」

地址：元朗紅磚屋（錦田祠堂村地段 390-400）

營業時間：星期六、日及公眾假期 10：30-19：00



😍同場加映：Anson Lo《Megahit》MV網民讚杏花邨油站似外國 5個異國風好去處

人氣組合MIRROR成員Anson Lo出新歌！新歌《Megahit》MV發佈不足15小時便已經超過40萬觀看次數，當中有眼利「神徒」發現MV是在杏花邨Esso油站拍攝，更大讚拍得很有外國風！其實香港都有不少地方充滿異國風情，想知有甚麼地方可以扮去外國旅行？即睇下文睇5大異國風打卡好去處！



有眼利網民發現Anson Lo新歌《Megahit》MV是在杏花邨Esso油站拍攝，大讚拍得很有外國風。（IG @ mirror_weare）

【1】杏花邨Esso ——美國風加油站

整首《Megahit》MV都是由杏花邨Esso油站借出場地取景，油站以紅白色調作為主要顏色，不少網民都大讚MV將香港的油站拍得很有外國風，效果充滿美國風情，Esso官方Facebook專頁發文分享MV，更指「係咪估唔到油站都可以成為MV嘅場景呢？」不過油站多車出入，如果各位「神徒」去打卡記得注意安全。👇👇⛽點圖看Anson Lo新MV取景地靚相⛽👇👇

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杏花邨 Esso 油站



地址：柴灣常茂街8號



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