網民投訴食MOS Burger蝦堡有蝦殼！ 發文公審被嘲：有蝦殼好正常

【網絡熱話／飲食熱話】近日有網民在討論區發文投訴，指自己在MOS Burger食蝦堡竟然「食出成隻蝦殼」，隨即兩次向店內職員查詢，惟只獲回覆：「有蝦殼係正常。」相關帖文公開後隨即引起不少網民討論，雖然事主稱只是擔心有人會不小心吞掉蝦殼，被網民反嘲天婦羅炸蝦一向都有蝦殼：「蝦尾有殻有咩問題？」、「有殼唔識自己吐出來？」



（圖片來源：連登討論區截圖）

有網民在連登討論區發文，投訴在MOS Burger荃灣分店試食事隔11年再度推出的「Puri Puri 三本蝦漢堡」時食到有蝦殼，於是兩次向店員查詢並獲回覆指：「有蝦殼係正常。」其後他再向店員強調：「會死人嫁（㗎）喎」，店員才表示稍後會向廚房反映。

有網民在網上發文投訴在MOS Burger食蝦堡食到蝦殼。

帖文公開後隨即引起不少網民討論，有人留言稱：「真係有，食過兩次都有。」有人認為蝦殼可以直接食用，反問：「（蝦）連殼食有咩問題？」。另外有網民直接貼出MOS Burger的官方圖片，直指蝦堡中的炸蝦製法類似日式天婦羅，蝦尾有殼實屬正常，只是事主沒有仔細看清楚就下單，不能因此責怪店方。

（圖片來源：MOS Burger Hong Kong Facebook）

事主後來澄清，只是想提醒其他人進食這款新蝦堡時要多加留意，又指自己其實有甲殼素過敏，惟馬上再惹來網民圍攻：「過敏你仲走去食蝦？」並批評事主是「西客」無誤，根本毫無邏輯可言。早前，亦曾有餐廳侍應投訴疫情下有不少西客出現，導致飲食業的生意雪上加霜。即睇👉👉👉侍應力數疫情下西客4宗罪：無視堂食規定、放任細路睇片唔食飯

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