釣蝦場｜3大室內釣蝦場推介　觀塘4000呎即釣即燒　最平$100/小時

【釣蝦場】落雨好去處！天氣陰晴不定，還是留在室內活動最安全，去台灣旅行，不少人都會到釣蝦場一嘗即釣即燒大蝦的滋味。記者精選3個分別在觀塘和新蒲崗釣蝦場，人均最平$90/1小時！



【1】觀塘工廈全港最大釣蝦場

觀塘室內釣蝦場HalloLand最近由舊舖搬到空間更大的新舖，提供各式釣竿和配件，場內亦有職員講解釣蝦方法及專業指導，就算是新手都唔使驚！每支竿首1小時$140、2小時 $240、​3小時$330、4小時$400，後續每小時$100。所有釣獲均不另收費，現場即釣即燒，費用全免。自助燒蝦區及用餐均不設時限。

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HalloLand

地址：觀塘巧明街118號萬年工業大廈4樓A

查詢電話：3565 2198

營業時間：星期日至星期五下午1時至零晨12時；星期六下午1時至零晨1時



【2】即釣即燒！新蒲崗4,000呎釣蝦場

位於新蒲崗的蝦立方休閒娛樂釣蝦場空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！釣蝦場每支魚竿收費每小時$130、2小時$240、3小時$330、4小時$400，後續每小時$90，已包括釣具和魚餌。

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蝦立方休閒娛樂釣蝦場

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室

預約電話 : 3565 4233

營業時間 : 星期一至日中午12時至零晨2時（逢星期二休息）（最後入場午夜12時）



【3】不設限時！有得釣波士頓龍蝦

同樣位於觀塘區的釣蝦場，還有佔地約2,800呎的Y.L House 釣蝦場！除了釣蝦，更可以釣蟹和波士頓龍蝦，釣完的漁獲有專人幫你即釣即燒，可自選鹽焗或者清蒸。不設限時，慢慢享受釣蝦的樂趣！收費方面，每人每支竿（包釣餌）首1小時$130、首2小時$120，首3小時$110，首4小時以後每小時$100。

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Y.L House 釣蝦場

地址：觀塘鴻圖道76號聯運工業大廈2A室

營業時間：星期二至日下午2時至凌晨2時（星期一休息）

電話：9530 8628



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燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦這間燒肉店佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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