Staycation｜嘆米芝蓮美食住半島豪華房　玩轉德國啤酒節$676起！

每年的9月尾到10月初，德國各地都會舉行一年一度的啤酒節，吸引數以百萬計的遊客到當地慶祝狂歡。不過，今年德國因疫情關係，連續第二年取消啤酒節。不能親身飛到當地亦不要緊，因為香港一樣有「德國啤酒節」！



每年的德國啤酒節都吸引世界各地的遊客參加，不過連續2年因疫情而取消。（美聯社）

德國啤酒節源於1810年，第一屆啤酒節舉行目的是為了慶祝德國巴伐利亞皇室的婚禮，後來逐漸成為全球其中一個知名的節日，且深受歐洲國家歡迎，就連奧地利、克羅地亞、希臘、匈牙利等國家都會派代表出席並組成馬車隊伍，浩浩蕩蕩地由市中心出發，途經多個景點之後再抵達會場。隨著市長的致辭及高喊「Ozapft ist!」（打開酒桶的意思），長達兩星期的德國啤酒節就會開始。

啤酒節消耗食物=1個人10年分量

有說世界上找不到比德國人更熱愛啤酒的民族，從每年驚人的數字就知道他們又多喜歡這個節日了。根據慕尼黑觀光事務當局的統計，啤酒節每年大約會吸引超過多達600萬名德國民眾及其他國家的遊客一同參加，平均會消耗20萬條香腸、60萬隻烤雞及600萬公升的啤酒，是一個成人消耗約10年的分量，可說是相當驚人的紀錄。

每年德國啤酒節所消耗的食物及啤酒，足夠一個人食足10年！（網上圖片）

馬哥孛羅香港酒店 延續德國啤酒節精彩時刻

德國啤酒節雖因疫情取消，但香港仍有不同餐廳及地方延續德國的傳統，讓市民趁機鬆一鬆！今個10月，馬哥孛羅香港酒店就為住客帶來「啤酒節住宿之旅」，讓一眾啤酒迷可以避開疫情的同時感受德國風情。

入住高級客房或豪華海景客房的賓客，可穿上傳統巴伐利亞的服飾拍照打卡，除了各樓層設有互動遊戲，包括飛鏢、桌球等之外，晚餐更可於客房內享用德國傳統美食及啤酒，包括德國鹹麥包圈、必吃燒豬膝及紐倫堡式肉腸、招牌德國甜品黑森林蛋糕及蘋果酥卷，每款都令人食指大動。啤酒迷亦可加購德國傳統啤酒品牌Erdinger艾丁格，每位住客更可獲贈從未公開發售的馬哥孛羅德國啤酒節2019精美紀念品，包括紀念啤酒杯及紀念帽。**立即進入「01空間」了解詳情**

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馬哥孛羅香港酒店【德國啤酒節住宿之旅】

👍2人入住豪華海景客房：星期日至四 $1,352

👍2人入住豪華海景客房：星期五、六10月13或14日 $1,462

👍2人入住總理客房：星期日至四 $1,462

👍2人入住總理客房：星期五、六10月13或14日 $1,572

半島酒店 嚐英式下午茶感受奢華生活

德國啤酒受歡迎，英國的下午茶同樣知名，想享受一個傳統的英式假期，也不用飛留港也可辦到。半島酒店推出【品味半島】住宿禮遇$2,728起，人均消費不用千四，便可入住豪華客房，細味酒店奢華的早餐，亦可從五款別具特色的餐飲體驗中挑選心儀晚餐，包括米芝蓮星級粵菜及環球美饌，還可品嚐享負盛名的英式下午茶，感受半島酒店百年的傳統英式格調。**立即進入「01空間」購買住宿禮遇**

按圖看清半島酒店【品味半島】住宿禮遇詳情：

半島酒店【品味半島】票務詳情

👍豪華客房 (客房内用餐)：星期日至四 $2,728

👍豪華客房 (客房内用餐)：星期五及六 $2,948

👍豪華客房 (大堂茶座用餐)：星期日至四 $2,838

👍豪華客房 (大堂茶座用餐)：星期五及六 $3,058

👍豪華客房 (嘉麟樓用餐)：星期日至四 $3,848

👍豪華客房 (嘉麟樓用餐)：星期五及六 $4,048

同場加映：英倫氣派The Hari Hong Kong

Harilela家族把英倫氣派帶到香港，從酒店的設計到住宿體驗，The Hari都致力在每個細節上力臻完美，為客人締造難忘的回憶。酒店住宿套票包括一晚標準客房住宿，周一至周四更可延遲退房至下午3時，另外更包雙人早餐及$400餐飲消費額。**立即進入「01空間」了解詳情**

按圖看清The Hari Hong Kong【Staycation By The Hari】住宿禮遇詳情：

The Hari Hong Kong【Staycation By The Hari】票務詳情

👍星期日至四：$1,265

👍星期六, 9月21日、10月1日：$1,650

👍11月16-18日：$1,980