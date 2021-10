Staycation｜嘆米芝蓮美食住半島豪華房　玩轉德國啤酒節$676起！

每年的9月尾到10月初,德國各地都會舉行一年一度的啤酒節,吸引數以百萬計的遊客到當地慶祝狂歡。不過,今年德國因疫情關係,連續第二年取消啤酒節。不能親身飛到當地亦不要緊,因為香港一樣有「德國啤酒節」!



每年的德國啤酒節都吸引世界各地的遊客參加,不過連續2年因疫情而取消。(美聯社)

德國啤酒節源於1810年,第一屆啤酒節舉行目的是為了慶祝德國巴伐利亞皇室的婚禮,後來逐漸成為全球其中一個知名的節日,且深受歐洲國家歡迎,就連奧地利、克羅地亞、希臘、匈牙利等國家都會派代表出席並組成馬車隊伍,浩浩蕩蕩地由市中心出發,途經多個景點之後再抵達會場。隨著市長的致辭及高喊「Ozapft ist!」(打開酒桶的意思),長達兩星期的德國啤酒節就會開始。

啤酒節消耗食物=1個人10年分量

有說世界上找不到比德國人更熱愛啤酒的民族,從每年驚人的數字就知道他們又多喜歡這個節日了。根據慕尼黑觀光事務當局的統計,啤酒節每年大約會吸引超過多達600萬名德國民眾及其他國家的遊客一同參加,平均會消耗20萬條香腸、60萬隻烤雞及600萬公升的啤酒,是一個成人消耗約10年的分量,可說是相當驚人的紀錄。

每年德國啤酒節所消耗的食物及啤酒,足夠一個人食足10年!(網上圖片)

馬哥孛羅香港酒店 延續德國啤酒節精彩時刻

德國啤酒節雖因疫情取消,但香港仍有不同餐廳及地方延續德國的傳統,讓市民趁機鬆一鬆!今個10月,馬哥孛羅香港酒店就為住客帶來「啤酒節住宿之旅」,讓一眾啤酒迷可以避開疫情的同時感受德國風情。

入住高級客房或豪華海景客房的賓客,可穿上傳統巴伐利亞的服飾拍照打卡,除了各樓層設有互動遊戲,包括飛鏢、桌球等之外,晚餐更可於客房內享用德國傳統美食及啤酒,包括德國鹹麥包圈、必吃燒豬膝及紐倫堡式肉腸、招牌德國甜品黑森林蛋糕及蘋果酥卷,每款都令人食指大動。啤酒迷亦可加購德國傳統啤酒品牌Erdinger艾丁格,每位住客更可獲贈從未公開發售的馬哥孛羅德國啤酒節2019精美紀念品,包括紀念啤酒杯及紀念帽。**立即進入「01空間」了解詳情**

按圖看清馬哥孛羅香港酒店【德國啤酒節住宿之旅】有什麼好玩?

+ 1

馬哥孛羅香港酒店【德國啤酒節住宿之旅】

👍2人入住豪華海景客房:星期日至四 $1,352

👍2人入住豪華海景客房:星期五、六10月13或14日 $1,462

👍2人入住總理客房:星期日至四 $1,462

👍2人入住總理客房:星期五、六10月13或14日 $1,572

半島酒店 嚐英式下午茶感受奢華生活

德國啤酒受歡迎,英國的下午茶同樣知名,想享受一個傳統的英式假期,也不用飛留港也可辦到。半島酒店推出【品味半島】住宿禮遇$2,728起,人均消費不用千四,便可入住豪華客房,細味酒店奢華的早餐,亦可從五款別具特色的餐飲體驗中挑選心儀晚餐,包括米芝蓮星級粵菜及環球美饌,還可品嚐享負盛名的英式下午茶,感受半島酒店百年的傳統英式格調。**立即進入「01空間」購買住宿禮遇**

按圖看清半島酒店【品味半島】住宿禮遇詳情:

半島酒店【品味半島】票務詳情

👍豪華客房 (客房内用餐):星期日至四 $2,728

👍豪華客房 (客房内用餐):星期五及六 $2,948

👍豪華客房 (大堂茶座用餐):星期日至四 $2,838

👍豪華客房 (大堂茶座用餐):星期五及六 $3,058

👍豪華客房 (嘉麟樓用餐):星期日至四 $3,848

👍豪華客房 (嘉麟樓用餐):星期五及六 $4,048

同場加映:英倫氣派The Hari Hong Kong

Harilela家族把英倫氣派帶到香港,從酒店的設計到住宿體驗,The Hari都致力在每個細節上力臻完美,為客人締造難忘的回憶。酒店住宿套票包括一晚標準客房住宿,周一至周四更可延遲退房至下午3時,另外更包雙人早餐及$400餐飲消費額。**立即進入「01空間」了解詳情**

按圖看清The Hari Hong Kong【Staycation By The Hari】住宿禮遇詳情:

The Hari Hong Kong【Staycation By The Hari】票務詳情

👍星期日至四:$1,265

👍星期六, 9月21日、10月1日:$1,650

👍11月16-18日:$1,980