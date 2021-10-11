【飲食熱話 / 網絡熱話】最近有網民於元朗一間冰室用餐時，投訴餐廳的衛生問題，指枱上有多隻烏蠅，一不留神更有一隻飛到麵包上，令他吃不下去。事件引起網民熱烈討論，大叫「睇見都唔開胃」，紛紛指應該要告知食環署。



（Facebook「中伏飲食報料區」截圖）

日前有網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，分享自己於元朗水邊圍「盛哥冰室」用餐的不愉快經歷。他表示一開始多士上枱時發現有一隻烏蠅，於是就撥一撥趕走它，怎料隨即飛來了三、四隻，再望向旁邊的枱，又見到有幾隻。

（Facebook「中伏飲食報料區」）

事主指「任何餐廳有少少昆蟲都少不免，但呢間嘅烏蠅量多到驚人」、「想食個包係要一直撥」，更表示一不留神有一隻烏蠅飛到麵包上面，根本吃不下去，質疑「樓面咁唔衛生，廚房係點不敢想像」。

（Facebook「中伏飲食報料區」）

除了衛生問題，事主亦不滿餐廳侍應的態度。他回憶，同行的父親食炒粉向侍應要求想要辣椒醬，侍應將辣椒醬倒進一個蓋子上拿過去，怎料手滑一掉，辣椒醬就飛到父親身上，「件白色衫同牛仔褲都係（醬）」。

（Facebook「中伏飲食報料區」）

父親於是向老闆追究，奈何老闆只是望一望侍應，提醒他應要整支辣椒醬拿出來，沒有追問發生何事，一句道歉也沒有就走開了。事主表示父親用濕紙巾想抹掉辣椒醬，但怎樣抹也抹不掉，想再叫老闆過去，但已經得不到任何回應。

事件引起網民熱烈討論，不少人都表示噁心，指「最怕食店有烏蠅，仲要係咁多隻，衞生極都有限」、「睇見都唔開胃」，亦有幾個網民叫事主應告知食環署處理。

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