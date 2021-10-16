最近有網民於Facebook發文，批評在將軍澳某間超市購物時，目睹有人擅自拆開提子的包裝，取下提子直接放入口偷食，更若無其事地離開，令事主不忿，直指：「阿叔，做個誠實衞生的人好嗎？」



網民批評有人在將軍澳某間超市擅自拆開提子的包裝。（FB @ 香港突發事故報料區）

有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文，批評在將軍澳廣場AEON超市購物時，目睹有人擅自拆開一盒售$25的西班牙無核青提，除下口罩把提子直接放入口。

事主指旁邊有幾個人目睹事情發生，但是該位男士沒有打算買下提子，更若無其事地離開，「佢架購物車我只見到壽司，食過嗰盒可憐的提子還在貨架。」

事主指該位男士沒有打算買下提子。（FB @ 香港突發事故報料區）

事主續指，見到他的行為後已經即時通知正在旁整理貨物的理貨員，但是她卻沒有太大反應，只是反問事主「有人食咗提子？」

事主感到不忿，指「大人細路見到，誰也不敢買，你這樣做榜樣？」，更批評男士「阿叔，做個誠實衞生的人好嗎？」

帖文引來接近一千個網民讚好，有不少網民留言認同事主，指責男士無咁無公德心：「25蚊盒都偷食，阿叔好cheap好肉酸囉！」、「公然盜竊喎」，亦有網民挪揄「阿叔唔試唔知甜唔甜，唔買因為唔甜！」、「無洗嘅生果都夠膽食……」

有網民指自己也遇過同樣經歷：「我都曾經有一次喺吉之島見到有人偷午餐肉，偷完一罐又一罐，我即刻同職員講，但係職員搵完經理咁個賊都走咗，好無奈。」不過有網民亦指一般情況下告訴職員都不會受理，「唔係佢親眼見，已經好難跟對方理論。如果職員真係採取行動，隨時被人投訴返轉頭，甚至被人公審！」

詳細原帖：

😒同場加映：自助餐乞人憎自私行為😒

近日有網民在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發文，討論食自助餐時食客的討厭行為，引起網民熱烈討論。有網民投訴有部分食客「數口好精」，貴價美食一出爐便狂掃，「自助餐生蠔人哋一次上30隻，佢唔理後面十幾人排隊自己拎咗25隻......」，非常誇張。🤥🤥🤥偷偷帶走食物並非終極乞人憎行為？點擊下圖即睇網民熱數7個乞人憎行為👇👇👇

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想知自助餐其他乞人憎自私行為？立即點擊內文：自助餐7個乞人憎自私行為 網民：個夾未放低佢就趕住揭蓋拎嘢食