萬聖節2021｜迪士尼惡人出沒勁歌熱舞！住探索家酒店人均$298起

闊別兩年，香港迪士尼的「惡人」終於在萬聖節回歸與大家見面喇！一眾經典大反派角色齊齊亮相，除了表演精彩舞技之外，還會走到樂園各處與大家合照留影，而米奇、米妮和高飛更會乘坐巨型南瓜花車出巡。樂園及度假區商店還推出多款以「惡人」為設計靈感的飾物等，大家不妨趁這個萬聖節，相約三五知己，一同感受萬聖節「惡人」氣息！



惡人闊別2年後再次駕臨香港迪士尼樂園。（羅國輝攝）

迪士尼2大重頭節目 惡人米奇齊齊勁歌熱舞

今年萬聖節，香港迪士尼樂園主打節目是由一眾「惡人」擔正主角的《惡人舞動迪士尼》歌舞匯演，邀請多套經典動畫的反派角色，如《小魚仙》海女巫烏蘇拉、《101斑點狗》的女魔頭庫伊拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的大壞蛋加斯頓等，與現場觀眾勁歌熱舞，展示惡人們獨特魅力。迪士尼樂園另一個重頭節目當然是花車巡遊，米奇老鼠會聯同米妮和高飛狗一起盛裝打扮，登上巨型南瓜花車，與入場觀眾一同載歌載舞。

米奇和米妮已經準備好，與入場觀眾慶祝萬聖節！（資料圖片）

迪士尼Staycation 阿Jack「惡」意驚喜

要玩盡迪士尼「惡」壇，又怎可以錯過迪士尼酒店的Staycation！惡人們一早準備了一系列「驚喜」和餐飲，賓客可先一嚐「血腥莫宜圖」或「女巫佳釀」，再享受萬聖節主題自助餐。另外，晶荷軒推出的怪誕城主題特式食物，以「鬼畫符」於蝦餃上畫上南瓜王阿Jack的樣子，而迪士尼探索家度假酒店芊彩餐廳亦推出了「阿Jack嘩鬼薄餅」，讓客人一邊吃一邊感受「惡」意禮遇。

住客玩變臉 成惡人一份子

入住賓客亦可隨時扮鬼扮馬，駐場彩繪化妝師可為入住的客人畫上面部彩繪，搭配紋身貼紙及節日精品，成為「惡」人的一份子。另外，一家大小還可參與萬聖節手作班，親手製作自己專屬的節日紀念品。

按圖睇其他迪士尼「惡人」派對圖片：

迪士尼2日門票人均每日$396.5

想與迪士尼「惡人」一同慶祝萬聖節，當然要一家大小到迪士尼玩足一天。「01空間」推出香港迪士尼樂園門票，成人1日門票只需要$591，而小童只需要$439，成人2日門票更只需要$793，平均每日$396.5，使 用「01積分」更 可 以 低 至 半 價 $53 換 購。**詳情即上「01空間」了解更多**

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香港迪士尼樂園1日門票（普通日子）

成人(12-64歲)：$591｜小童(3-11歲)：$439｜長者(65歲或以上)：$105

香港迪士尼樂園2日門票

成人(12-64歲)：$793｜小童(3-11歲)：$598｜長者(65歲或以上)：$179

迪士尼酒店好「嚇」之道 人均$298起

入住迪士尼酒店亦享受「惡人」精心安排的好「嚇」服務。於「01空間」訂購迪士尼探索家度假酒店，於指定日子入住，即可以優惠價訂購標準雙床客房，每間房最多可供4人入住，最平人均只需$298起。**即上「01空間」活動平台了解更多**

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迪士尼探索家度假酒店套票日子及價錢：

11月28日；12月5日：$1,350

12月3日：$1,460

10月30日；11月6,13,20,27；12月4日：$1,980