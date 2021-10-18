惠康全港最大分店進駐西環！首設食街+海鮮即買即煮+開幕限定福袋

【惠康西環店】西環街坊買餸煮飯又多個新選擇！最近，惠康在西寶城開設佔地逾50,000呎、全港最大的惠康「鮮」級市場 Wellcome Fresh，設有23個特色主題專區，供應超過15,000款本地新鮮新鮮食材和產品，同時首設食街8大專區，由日韓美食、Pizza、港式燒味、Grab & Go到地道小食都可以食到，最啱掃完貨補充體力！



（圖片來源：惠康）

佔地5萬呎！全港最大惠康進駐西環

位於西寶城的惠康「鮮」級市場 Wellcome Fresh 佔地超過50,000呎，劃分為23個特色主題專區，供應超過15,000款本地新鮮食材及生活用品，售賣新鮮蔬果、肉類、海鮮、本地食材、烘焙用品、乾果及果仁等等。另設$10專區，以超抵價平掃日本零食及家品！

（圖片來源：惠康）

新鮮蔬果區：獨家時令水果＋本地水耕菜

新鮮蔬果區售賣來自日、韓、澳及歐美等地的直送水果，例如Saveol法國蕃茄、紐西蘭牛油果及全港獨家出售的澳洲朱古力臍橙等。店內會同時供應本地耕種蔬菜及水耕栽培區，迎合追求健康飲食的顧客需要。另外，顧客可以按需要和分量購買散裝蔬果，貼心又環保。

（圖片來源：惠康）

特大海鮮區：駐場師傳即買即煮

海鮮專區供應超過100款海鮮，由專人每日在魚市場採購，即日送舖。現場附設海鮮配搭服務，更有駐場師傅提供海鮮加工服務，即場烹飪最新鮮的海鮮料理。另有超過80款來自世界各地急凍及冰鮮海鮮，包括挪威海埔野生原隻皇帝蟹、日本帶子及鮑魚等，滿足海鮮迷的願望！

懷舊肉檔：本地無激素鮮肉

鮮肉區以懷舊肉檔為設計主題，售賣每日新鮮屠宰豬肉，包括本地飼養、無荷爾蒙添加黑毛豬、清遠走地雞等，亦有來自世界各地、有機、無荷爾蒙或激素添加的肉類，包括日本鹿兒島和牛、白豚、澳洲黑安格斯120天縠飼養牛等。另有多款預先準備好的簡易烹調包，及獨家澳洲慢煮翻熱食品包及多款日本翻熱即食料理，懶人必備！

（圖片來源：惠康）

全新美食街及必掃$10專區

惠康首次引入食街，有Urban Bake & Take主理的烘焙區、和風美食區、韓式料理梨花、Pizza Hut熱食區、燒味區、熟食區、Grab & Go區及本土小食區。另外，$10專區主打日本零食及生活家品，想掃平貨都不要錯過了！

（圖片來源：惠康）

為慶祝全新開幕，Wellcome Fresh於即日至10月22日期間推出限定驚喜福袋，有機會用$20帶走超過$300產品，每日限量100個，數量有限，售完即止！

Wellcome Fresh

地址：香港西環卑路乍街8號西寶城3/F

營業時間：上午7時30分至晚上11時



同場加映：大閘蟹放題｜九龍灣$368起大閘蟹任飲任食放題

秋風起，又到食時令大閘蟹的季節了！要食得最抵又盡興，大閘蟹放題絕對是不錯的選擇！九龍灣「PHO星登陸越球」推出88分鐘任食大閘蟹和多達40款越式小食飲品的放題，價錢更只是$368起，性價比極高！

「PHO星登陸越球」的大閘蟹放題提供江蘇大閘蟹，採用清蒸的方式烹調，使大閘蟹的清甜和蟹膏更突出。每人每次限點兩隻，每隻大閘蟹都可見蟹膏金黃飽滿，蟹身肉質肥美，非常新鮮！另有多達40款蟹粉小食、越式小食及越式飲品！

即睇地址及價錢：大閘蟹放題｜九龍灣$368起大閘蟹任飲任食放題 40款特色小食飲品