【露營地點】位於元朗的農樂營最近推出全新主題的露營小屋，人均最平$460入住觀星露營小屋玩足20小時，每間露營小屋都有不同主題，更設獨立私人花園及觀星露營帳，可邊BBQ邊睇星星！



農樂營最近推出全新主題的露營小屋。（FB @ 農樂營）

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10間露營小屋 特大露營花園觀星

這個農樂營露營地點位於元朗，最近10月中才完成翻新，推出12款全新主題露營小屋，可供6人入住。露營小屋各有不同主題，例如溫莎堡、希臘愛琴海、歐式小木屋、波希米亞、京都府等等，這個露營地點每間小屋都有相應的主題裝飾、佈置，當中波希米亞風主題最受女生歡迎，小屋主打木系風格，佈滿花草裝飾，可以在靚靚花牆前打卡。京都府主題露營小屋玟設有卡拉OK房及麻雀房，一大班朋友去玩就最好！

露營小屋配套齊全，設備包括獨立洗手間、冷氣設備、電熱水煲、冷熱水沐浴裝置，去露營洗漱都方便，而且人均最平都是$460，十分抵玩。

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大部分露營小屋都設有觀星露營帳，如溫莎堡、愛丁堡、宇宙太空、紐堡賽道、亞馬遜森林、阿菠蘿飛船等主題房更設有超靚星空圓拱帳，在小屋天台的觀星帳內露營，真的超寫意！

大部分露營小屋設有超靚星空圓拱帳。（FB @ 農樂營）

另外，布吉府、泰國皇宮等主題小屋更擁500呎獨立特大露營花園，可放2個帳篷在室外露營，歐式小木屋更設有私人屋前花園，私隱度極高，可以在花園一邊BBQ一邊觀星。

如果不想在私人花園露營，亦可自備或租借營帳到公共露天露營營區享受觀星露營，適合各位露營愛好者！

營地設施：BBQ、免費遊樂設施、20,000尺溫室果園

營地設有野餐及BBQ用戶外桌椅，露營套票費用已包括自選燒烤食材套餐，包括大海蝦、牛仔排、羊架等等，亦不用額外租借燒烤爐，方便各位懶人。

營地亦設有提供室內及室外免費遊樂設施，包括多款紙牌棋盤遊戲、迷你充氣彈床、動感平衡車、手搖船等，更設有室內2,000尺兒童遊樂室和戶外玩樂區，家長不用擔心帶小朋友去哪裹放電。

另外，營地有自家50,000尺優質養漁塘及20,000尺溫室果園，一到12月更可參加漁塘導賞體驗網魚及採摘有機溫室士多啤梨。2日1夜都不怕悶！

房間收費（套票可於Klook網站購買）



溫莎堡露營小屋（6人）：$3200起

愛丁堡露營小屋（6人）：$3200起

波希米亞露營小屋（6人）:$2800起

宇宙太空露營小屋（6人）：$3200起

紐堡賽道露營小屋（6人）：$3200起

亞馬遜森林露營小屋（6人）：$3200起

希臘愛琴海露營小屋（6人）:$2800起

阿菠蘿飛船露營小屋（6人）：$3200起



布吉府露營小屋（8人）：$3800起



泰國皇宮露營小屋（8人）：$3800起



日間或夜間歐式小木屋冷氣房（10人） 連BBQ食物玩樂套餐：$3000起



日間或夜間京都府大木屋（15人）連BBQ食物玩樂套餐：$4800起



農樂營



地點：元朗牛潭尾路攸潭尾村



交通：於元朗站乘37號小巴



電話：6606 1660



營業時間：09:00-22:00



登記入營時間：15:00-17:00



退營時間：09:30-11:00



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賽馬會銀礦灣梅窩渡假屋營地位於大嶼山梅窩，是香港遊樂場協會營舍部轄下的營地，於2018年經過翻新重開，所以梅窩渡假屋設施新淨，門口有打卡位讓大家入營前後去打卡。度假營更設有超大天台，可以看到無遮掩的無敵海景，到黃昏時候還可以睇日落，十分寫意。

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