Kakao Friends今個聖誕節將登陸荷里活廣場！鑽石山荷里活廣場將於11月頭開始設置「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，有得玩互動遊戲如2米高海盜船、咖啡杯、跳樓機之餘，更設有3大得意打卡點，各位Kakao Friends粉絲即睇下文啦！



（荷里活廣場圖片）

Kakao Friends聖誕主題互動遊戲天地將在鑽石山荷里活廣場於11月4日至2022年1月2日期間開幕，是全港首個Kakao Friends主題互動遊戲天地，互動遊戲包括「Ryan飛越海盜船」、「Apeach彈彈咖啡杯」、「Jay-G極速跳樓機」，而且更設期間限定店，推出過百款精品。

「Ryan飛越海盜船」是樂園重點互動遊戲之一，大型滑梯以海盜船做主題，足足有2米高！大家坐上就可以從高處滑下，體驗滑翔的極速快感。

（荷里活廣場圖片）

另外，以粉紅色咖啡杯為設計的「Apeach彈彈咖啡杯」設有5米大的彈床，在彈跳時更可從高空俯瞰整個聖誕夢幻樂園，大人細路都可以玩。

（荷里活廣場圖片）

喜歡刺激的大家不能錯過跳樓機，Jay-G主題的跳樓機可以為大家體驗刺激感。大家只需要消費滿指定金額，或憑荷里活廣場VIC會員指定積分就可玩互動遊戲一次。

（荷里活廣場圖片）

除了互動遊戲之外，更設有打卡位讓大家盡情影相。在樂園入口設有「Kakao Friends聖誕夢幻樂園拱門」，拱門足足3米高，可以見到以聖誕冷帽圍巾造型出現的Ryan，更可以見到最新出場的春植，對於喜歡Ryan和春植的大家是不可錯過的打卡位！

（荷里活廣場圖片）

另外，在樂園中央的「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園大舞台」，多個Kakao Friends人氣角色包括Tube、Con、Muzi及Neo & Frodo將以聖誕造型出現於舞台上的旋轉木馬，大家又要預備相機影相喇。

（荷里活廣場圖片）

喜歡Kakao Friends的大家怎可錯過近距離接觸Ryan和Apeach的機會？大家憑消費或VIC會員積分，在指定周末就可參加「Ryan & Apeach見面會」，和Ryan、Apeach打卡影相。

想帶Kakao Friends回家的粉絲更可以到「Kakao Friends期間限定店」購物，期間限定店售過百款人氣精品，包括「Kakao Friends 2022年座枱月曆」、「Kakao Friends掛頸八達通套」及「Ryan x Apeach餐碟套裝」，顧客可憑消費或VIC積分換領，粉絲們要密切留意喇！

荷里活廣場「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」



地點： 鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



開放日期： 2021年11月4日至2022年1月2日



開放時間： 上午10時至晚上10時

