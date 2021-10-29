聖誕好去處2021｜13大聖誕好去處！7大商場+利東街聯乘迪士尼

【聖誕好去處2021 / 持續更新】一文睇聖誕好去處2021！記者推介13大聖誕好去處，可以趁今個聖誕瘋狂打卡和玩，今年有全港首個Kakao Friends遊樂天地、3米高miffy、6米高玻璃聖誕樹等，Fans記得別錯過！



聖誕好去處2021【1】尖東燈飾迪士尼閃亮冬季

為慶祝Disney+即將登陸香港，今個聖誕信和集團旗下的7大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心、中港城及信和廣場，將聯同利東街與迪士尼合作，推出「迪士尼閃亮冬季 Disney Winter Celebration」，各位迪士尼粉絲絕對不可錯過！

聖誕聯歡派對將由尖沙咀中心及帝國中心打頭炮，聖誕燈飾將會在11月11日率先亮起，4,000平方米的巨型LED燈幕牆會獨家播放 Disney+ 六大品牌的聖誕燈飾影片及信和集團商場及利東街的聖誕場景的精彩短片，為大家預告各大商場聖誕活動。

另外在帝國中心、中港城及信和廣場，商場外都各有迪士尼閃亮冬季燈飾，在晚上打卡氣氛一流！

（信和集團圖片）

多個商場將會齊集多個迪士尼人氣角色，包括愛莎女王、米奇老鼠、小木偶皮諾丘，彼思的胡迪、巴斯光年，Marvel的鐵甲奇俠，星球大戰的曼達洛人，舉行跨商場聖誕聯歡派對。

迪士尼閃亮冬季 Disney Winter Celebration



日期：2021年11月11日至2022年1月2日



尖東聖誕燈飾亮燈



商場：尖沙咀中心及帝國中心



日期：2021年11月11日



迪士尼閃亮冬季尖東燈飾



商場：帝國中心、中港城及信和廣場



日期：2021年11月11日至2022年1月2日



聖誕好去處2021【2】荃灣《魔雪奇緣》聖誕小鎮

受到大人細路都喜愛的《魔雪奇緣》（Frozen）將登陸荃新天地！荃新天地將化成冰晶聖誕小鎮，更可以遇到愛莎女王、小白、安娜公主等Frozen角色，與他們打卡。在週末及假日期間，更會有飄雪效果，充滿節慶歡樂氣氛！更設有期間限定店，發售全新系列精品。

（信和集團圖片）

冰雪夢幻聖誕 Snowy Fantasy Christmas



商場：荃新天地



日期：11月16日 – 1月2日



時間：上午10時 – 晚上10時



聖誕好去處2021【3】大角咀迪士尼經典故事珍藏館

經典故事珍藏館必定是迪士尼迷一定期待的展區之一，奧海城將打造迪士尼經典珍藏館，與大家重溫一幕幕經典場境，設有5大互動體驗區，包括「獅子王特訓基地」、「小飛象雜技團體驗」、「小飛俠尋找長不大的密碼」、「小木偶奇遇劇場」及「小鹿斑比叢林快拍」，讓大家化身故事主角進行各種挑戰，更可以遊走奧海城各處以玩AR 互動遊戲。

場內更設期間限定店，出售百款迪士尼經典珍藏系列精品，更會獨家發售部份單品，粉絲們不可錯過！

（信和集團圖片）

Disney Classic Stories Library



商場：奧海城



日期：11月16日 – 1月2日



時間：中午12時 – 晚上9時



聖誕好去處2021【4】屯門7.5米巨型奇妙夢想城堡裝置

屯門市廣場設有白色冬日聖誕度假區，展出7.5米巨型奇妙夢想城堡裝置，不時會有不同的光影效果，指定日子場內更有飄雪匯演！最值得留意的是米奇、米妮、唐老鴨及高飛等迪士尼人角色將會換上全新聖誕造型現身，

同時，場內設3個互動嘉年華攤位遊戲，大考身手及眼界，更可贏取迪士尼主題精品。場內更有期間限定店，出售多款迪士尼獨家主題精品。

（信和集團圖片）

奇妙飄雪聖誕 Magical Snowy Christmas



商場：屯門市廣場



日期：11月16日 - 1月2日



時間：上午10時 - 晚上10時



聖誕好去處2021【5】利東街華麗公主大道

迪士尼公主將會在利東街登場，整條利東街將以公主皇冠圖騰的燈飾貫，到晚間時將上演光影音樂秀，播放公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，聖誕氣氛超濃厚。利東街更在中庭設置達10米高的巨型聖誕樹供大家打卡。

今個聖誕，各位迪士尼迷不如遊走全港，去信和7大商場和利東街與各個角色打卡合照，感受濃厚聖誕氣氛！

Shine Like A Princess



地點：利東街



日期：11月26日 - 1月2日



時間：中午12時 - 晚上10時



聖誕好去處2021【6】勞蘇聖誕樂園

今個聖誕節，《反斗奇兵》（Toy Story）人氣角色勞蘇登陸葵芳！新都會廣場將展出首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場，設有6大打卡主題專區，更有期間限定店 ，出售日本直送《反斗奇兵》及迪士尼精品，各位勞蘇粉絲不可錯過！

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聖誕好去處2021【7】蠟筆小新 x Chocolate Rain 聖誕裝飾

適逢《蠟筆小新》30週年，將軍澳新都城中心將打造特別打造蠟筆小新 x Chocolate Rain 聖誕裝飾，以6個日本名勝景點為主題，包括富士山、別府溫泉、白川鄉等，兩大角色的粉絲必定要去打卡！

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聖誕好去處2021【8】巨型互動光影聖誕裝飾！6米高玻璃聖誕樹

今個聖誕元朗有好去處！即將於11月中展出夢幻聖誕裝飾展覽，設有多個打卡位，包括15米長戶外許願長廊、6米高玻璃聖誕樹以及360度巨型互動光影投射等等！

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聖誕好去處2021【9】Kakao Friends聖誕遊戲天地

Kakao Friends今個聖誕好去處2021將登陸鑽石山！將於11月頭開始設置「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，設有3大聖誕打卡點，有聖誕造型的Kakao Friends人氣角色和大家打卡，還有得玩互動遊戲如2米高海盜船、咖啡杯、跳樓機，更設有期間限定店，售過百款人氣精品！

【聖誕好去處2021】Kakao Friends聖誕樂園詳情：首個Kakao Friends聖誕遊戲天地登陸鑽石山 3大打卡位+過百款精品

聖誕好去處2021【10】miffy北歐聖誕村

今年聖誕人氣繪本角色miffy即將登陸旺角「miffy 北歐冬雪藝術村」的聖誕裝飾將以北歐簡約的水彩格調打造，共有5大必影打卡位，包括形miffy坐椅、Boris堆砌雪人、穿著滑雪裝備的miffy等，最搶眼的一定是3米高miffy，可愛又打卡able。

【聖誕好去處2021】miffy北歐聖誕村詳情：miffy北歐聖誕村將登陸旺角！5大打卡位 3米高miffy+多款聯乘精品

聖誕好去處2021【11】Sweetmas Market歐陸聖誕甜蜜嘉年華

沙田新城市廣場將於11月5日至明年1月2日期間舉辦歐陸聖誕嘉年華，設有童話風5大聖誕主題佈置，包括「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」以及「戀戀玫瑰園」，全部都是嘉年華必備遊樂設施，除了聖誕嘉年華主題佈置，更集合3大自拍場景，包括「雲飄飄空中月」、「融愛雪糕球」和「紅粉花牆鞦韆」，大家可以趁聖誕瘋狂打卡！

另外，大家參加4大必玩攤位遊戲：如「Happy Rainbow」、「Candy Scoop」、「Toss The Color Cup」和「Rings Toss」 ，只要憑慈善捐款或會員積分就可以玩到！

嘉年華更設有「Sweetmas美食市集」，集合多個本地創意品牌，售賣蛋糕、麵包、果醬、朱古力以至節日特飲及美酒等等，仿如置身歐洲的聖誕市集。

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【新城市廣場Sweetmas Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華及「Sweetmas美食市集」



地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場、一期一樓東翼(近PizzaExpress)及三期三樓 (近Lush)



日期：2021年11月5日至2022年1月2日



時間：12:00至22:00



入場費：免費



聖誕好去處2021【12】聖誕「紙」想遊世界

今年聖誕，荃灣及元朗都有浪漫雪景可以睇！荃灣千色匯、元朗千色匯邀請俄羅斯紙雕藝術家Marina Adamova，將於11月12日至2022年1月2日，展出《聖誕「紙」想遊世界》。

（千色匯圖片）

展覽首次以城市為創作主題，為商場打造唯美的3大雪景打卡位，當中位於元朗千色匯的巨型紙雕聖誕球是不可錯過的打卡位，聖誕球足呎放大了18倍高，球都是由藝術家剪紙而成，大家可以走入紙雕，與麋鹿、聖誕球、雪地、聖誕樹以及聖誕禮物打卡！

另外，元朗千色匯商場設有雪景打卡位，包括可以與朋友一起玩遊戲的「Catch Your Wish體感遊戲」以及位於展區入口的「夢幻星光拱門」，打卡一流！

在荃灣千色匯亦有展區，商場2樓展出30個紙雕聖誕球，聖誕球收編了各地熱門旅遊景點，包括莫斯科、巴黎、悉尼、香港、日本及北京等等，在歡度聖誕之餘，亦一解大家的旅行癮。

（千色匯圖片）

《聖誕「紙」想遊世界》



日期：11月12日至2022年1月2日



地點：元朗千色匯；荃灣千色匯



聖誕好去處2021【13】『文』遊藝術聖誕

聖誕將至，迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場以及港灣豪庭廣場合作，將於11月13日開始，展出『文』遊藝術聖誕展覽，展覽以文具用品為主題，並與禪繞認證教師Cat Kwan合作，設計出禪繞畫圖案，超有聖誕色彩！

展覽有3個打卡位，包括「筆」、「萬字夾」及「紙膠帶」。當中位於翔龍灣廣場的巨型標籤機裝置更有3.5米高！大家可坐上巨型紙膠帶椅子盡情打卡，感受聖誕氣氛。

『文』遊藝術聖誕活動



日期：2021年11月13日至2022年1月2日



時間：10:00-22:00



地點：迎海薈：烏溪沙烏溪沙路8號

逸峯廣場：新界東粉嶺馬適路1號

翔龍灣廣場：土瓜灣新碼頭街38號

港灣豪庭廣場：大角咀福利街8號

