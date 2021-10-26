聖誕好去處2021｜3大聖誕好去處推介！全港首個Kakao Friends樂園

【聖誕好去處2021 / 持續更新】一文睇聖誕好去處2021！記者推介3大聖誕好去處，可以趁今個聖誕瘋狂打卡和玩，今年即睇下文mark低心水聖誕好去處！



聖誕好去處【1】Kakao Friends聖誕遊戲天地

Kakao Friends今個聖誕節將登陸鑽石山！將於11月頭開始設置「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，設有3大聖誕打卡點，有聖誕造型的Kakao Friends人氣角色和大家打卡，還有得玩互動遊戲如2米高海盜船、咖啡杯、跳樓機，更設有期間限定店，售過百款人氣精品，各位Kakao Friends粉絲要留意喇！

Kakao Friends聖誕樂園詳情：首個Kakao Friends聖誕遊戲天地登陸鑽石山 3大打卡位+過百款精品

聖誕好去處【2】miffy北歐聖誕村

今年聖誕人氣繪本角色miffy即將登陸旺角MOKO！「miffy 北歐冬雪藝術村」的聖誕裝飾將以北歐簡約的水彩格調打造，共有5大必影打卡位，包括形miffy坐椅、Boris堆砌雪人、穿著滑雪裝備的miffy等，最搶眼的一定是3米高miffy，可愛又打卡able。

聖誕村設有「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」，供應多款聯乘精品，當中包括一系列家品用具、公仔、裝飾品、口罩等，miffy不可錯過！

miffy北歐聖誕村詳情：miffy北歐聖誕村將登陸旺角！5大打卡位 3米高miffy+多款聯乘精品

聖誕好去處【3】Sweetmas Market歐陸聖誕甜蜜嘉年華

沙田新城市廣場將於11月5日至明年1月2日期間舉辦歐陸聖誕嘉年華，設有童話風5大聖誕主題佈置，包括「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」以及「戀戀玫瑰園」，全部都是嘉年華必備遊樂設施，除了聖誕嘉年華主題佈置，更集合3大自拍場景，包括「雲飄飄空中月」、「融愛雪糕球」和「紅粉花牆鞦韆」，大家可以趁聖誕瘋狂打卡！

另外，大家參加4大必玩攤位遊戲：如「Happy Rainbow」、「Candy Scoop」、「Toss The Color Cup」和「Rings Toss」 ，只要憑慈善捐款或會員積分就可以玩到！

嘉年華更設有「Sweetmas美食市集」，集合多個本地創意品牌，售賣蛋糕、麵包、果醬、朱古力以至節日特飲及美酒等等，仿如置身歐洲的聖誕市集。

+ 2

【新城市廣場Sweetmas Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華及「Sweetmas美食市集」



地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場、一期一樓東翼(近PizzaExpress)及三期三樓 (近Lush)



日期：2021年11月5日至2022年1月2日



時間：12:00至22:00



入場費：免費

