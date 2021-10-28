【聖誕好去處2021】今個聖誕元朗YOHO MALL即將於11月中展出夢幻聖誕裝飾展覽，設有多個打卡位，包括15米長戶外許願長廊、6米高玻璃聖誕樹以及360度巨型互動光影投射、4.5米聖誕花如《美女與野獸》的玫瑰等等！



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（YOHO MALL圖片）

聖誕好去處2021！YOHO MALL「炫彩奇幻森林」

YOHO MALL I中庭將佈置成為「炫彩奇幻森林」，全場以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置，震撼又矚目！打卡熱點包括巨型互動裝置「願之光寶石」，寶石的縷空吊燈將幾何圖案360度投射於牆上，猶如萬花筒圖案。

（YOHO MALL圖片）

另外還有「花語迷宮」，以典雅拱門設計，配以數百花瓣吊飾作點綴，非常唯美。各位女生更可以和另一半到6米高「極光炫彩玻璃聖誕樹」打卡，夠晒浪漫！

YOHO MALL II中庭則打造成「仙子們的秘密花園」，現場將有4.5米高巨型「永恆聖誕花」。另外還有位於YOHO Urban Farm的15米長戶外「仙子星光許願長廊」，光影長廊以縷空燈飾打造，感覺超夢幻。

「冬日．森之仙境」

地址：元朗朗日路8號YOHO MALL

展出日期：2021年11月13日至2022年1月2日

