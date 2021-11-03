【電影優惠】嘉禾院線全線戲院限時減價，逢購買星期三指定戲票即可享用優惠，戲票限時低至$30。有興趣看電影的朋友就要留意以下優惠詳情喇！



嘉禾院線推出全新戲票優惠。（莫家文攝）

嘉禾院線全新戲票優惠

嘉禾院線推出全新優惠，逢購買星期三場次2D電影戲票，即可享「星期三見 SEE YOU WED」優惠，成人戲票定價$40；學生、小童、長者戲票定價$30。

要留意優惠僅適用於2D電影場次，並不適用於IMAX電影，價格或會因應電影片場而做出更改，實際價格以交易時顯示價格為實。

（圖片來源：ghcinemas）

11月3大電影推介

近期歐美猛片不算少，有輕松小品或者懸疑故事，亦包括有Marvel影迷必看之選：

《毒魔：血戰大屠殺》

Sony Pictures年度動作特技鉅製《毒魔：血戰大屠殺》，承接首集好評，第二集於上月中正式上映。金像提名男星湯哈迪再度回歸飾演MARVEL最人氣反英雄毒魔，在今集大戰最強宿敵血魔。

（圖片來源：Sony Pictures）

《永恆族》

延續Marvel Studios《復仇者聯盟4：終局之戰》，這場悲劇令在地球上秘密生活了7000年的「永恆族The Eternals」被迫出現，合力對付人類最遠古的強敵「異變族The Deviants」。《永恆族》的超強明星陣容包括有金像巨星安祖蓮娜祖莉、韓星馬東石等，備受Marvel粉絲期待。

（圖片來源：Marvel Studios）

《蘇豪的最後一夜》

對時裝設計充滿熱情的少女Eloise，從鄉郊出發前往倫敦時裝學院，一圓夢寐以求美好心願，並居住在聲色犬馬的蘇豪區內。然而一個意外讓她回到60年代的蘇豪，並邂逅一位神秘女子Sandy。隨著時空錯亂，Eloise原本生活被徹底改變，身邊暗藏更多詭異恐怖的細節，最終更目睹一宗驚悚殺人案。