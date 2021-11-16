浪漫餐廳｜ 9大聖誕約會餐廳/海景餐廳/生日飯推介！部分有Live聽

【浪漫餐廳2021】聖誕節就快到喇！想與親友伴侶食飯慶祝，想尋找裝飾浪漫餐廳推介？記者精選香港7大浪漫餐廳/特色餐廳/約會餐廳，無論是與伴侶約會還是親友聚會，不妨想參考看看吧！

浪漫餐廳｜ 聖誕節約會餐廳/特色餐廳/海景餐廳精選推介 生日/打卡/週年慶祝攻略

浪漫餐廳【1】大玻璃飽覽維港海景

澳洲餐廳Hue位於香港藝術館後方，佔地5,000平方呎，天花板垂至地面得舉行落地大玻璃，180度正對維多利亞港，食客安排入座後放眼望去，可以飽覽維港海景，微暖陽光透窗而進，相當浪漫有情調。餐廳主打澳洲菜式，擺盤相當精緻，獲不少食客讚賞。

浪漫餐廳【1】Hue 餐廳資料

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話：3500 5888



浪漫餐廳【2】人氣270度海景餐廳

米蘭人氣意菜名店Paper Moon落戶香港，餐廳坐擁270度維港海景：室內區域用餐可以透過落地玻璃飽覽海景；室外區域更是可以感受海風吹拂。餐廳提供多款式意菜，意粉、薄餅等等均為水準作，晚市人均消費亦不過$300左右，是CP值之選。

浪漫餐廳【2】Paper Moon 餐廳資料

地址：海港城海運大廈3樓OTE301號舖

電話：2156 2256



浪漫餐廳【3】小巴黎氛圍靚景餐廳

尖沙咀海旁K11 MUSEA全新餐廳 The Mussels 開業，餐廳提供各式歐陸菜和新派創作菜式。窗外能飽覽維港醉人海景，黃昏時間不妨選擇在室外天蓬下，就座在與法國傳統路邊咖啡廳同出一轍的籐椅上，猶如置身巴黎。

浪漫餐廳【3】The Mussels 餐廳資料

The Mussels

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea地下034 及 032B號舖

電話：2689 1893



浪漫餐廳【4】半島日本庭院設計法日新式Omakase

「釧」年中落戶香港半島酒店，餐廳室內以「花朝月夕」為概念設計裝潢，打造出日本庭院氣氛，相當有格調。餐廳邀請到3位米芝蓮星級主廚坐鎮，採用日本魚市場直送海產及高質食材，炮製出混合多國烹調手法、獨一無二的廚師發辦Omakase套餐，定價午市由$880起；晚市則由$1,980起。

浪漫餐廳【4】釧餐廳資料

釧

地址：九龍梳士巴利道半島酒店地庫 1 樓 BW1，BW3 及 BW5 號鋪

WhatsApp訂座：6202 6666



浪漫餐廳【5】精緻意式餐廳俯瞰港島景色

位於山頂的意大利餐廳FIAMMA，餐廳室內設計充滿歐陸風情，以高貴藍色為設計主調，配合橡木及帶有復古風格的藍白圖紋瓷磚，填上幾分暗黃燈光，尤其有情調。室外風景亦宜人，設有戶外用餐區，讓食客能夠居高臨下複俯瞰周圍美景。

香港浪漫餐廳【5】FIAMMA 餐廳資料

地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號

電話：2657 0800



浪漫餐廳【6】低調奢華CP值高

The Continental位於太古廣場上蓋，周邊環境完旺中帶靜，室內裝潢低調奢華，為食客提供精緻舒適的氛圍。近月更精心打造戶外用餐區，在植物環繞下用餐，感覺分外雅緻輕松。餐廳主打現代法式料理，融合英格蘭及亞洲風味，設計出適合午餐、晚餐、約會等不同場合的特色菜單，頗受不同客群歡迎。

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香港浪漫餐廳【6】The Continental 餐廳資料

地址：香港金鐘道太古廣場4樓406室

電話：2704 5211



浪漫餐廳【7】逾200盞燈飾！對岸風景盡收眼簾

銅鑼灣ALTO位於大廈頂層，坐擁維港醉人景緻，窗外更能將對岸風景盡收眼簾；另開業前重金設計裝潢，天花上有逾200盞吊燈，價值超過百萬，成品亦相當有氣勢！餐廳為食物客提供一系列扒房滋味燒烤菜式，以及帶有法國及亞洲風情的各式頭盤小菜。

香港浪漫餐廳【7】ALTO Bar & Grill 餐廳資料

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓

電話：2603 7181



浪漫餐廳【8】復古玻璃屋餐廳！設心形包廂

這間餐廳除了有個超美海景，其設計靈感源自巴黎林蔭大道的花店，因此天花板懸掛著大量花束，形成一片花海，非常壯觀。最受歡迎的打卡位莫過於心形復古珠寶首飾盒包廂，私隱度亦較高，想享受二人世界記得提早預訂。

延伸閱讀：中環復古玻璃屋餐廳！天花板如一大片花海

（ig @ dearlillyhk）

浪漫餐廳【9】不時有Live音樂的浪漫餐廳

大角咀的Lost Stars餐廳及酒吧開業數年略有名氣，除了裝修華麗精緻，餐點大受歡迎外，最特別的就是不時提供不同音樂表演，偶爾會有獨立歌手、偶爾亦有樂隊演奏，有些時候天有結他、小提琴與爵士鼓的表演，種類不少。品嘗美食後，能好好享受音樂，絕對是約會餐廳之選！

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香港浪漫餐廳【9】Lost Stars Livehouse Bar & Eatery 餐廳資料

地址：大角咀利得街11號利奧坊

電話：2337 6728

營業時間：12:00 - 22:00

