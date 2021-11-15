聖誕自助餐2021｜$600以下Buffet合集！最平$328起任食生蠔/龍蝦

【聖誕自助餐2021】一文睇清$600內聖誕自助餐2021！還有一個多月就到聖誕節，各大酒店都陸續推出聖誕自助餐，任食生蠔、龍蝦、烤火雞、聖誕甜品，是時候book定於家人或朋友食大餐慶祝！



聖誕自助餐2021【1】逸東酒店 —— 任食火雞、威靈頓牛柳、生蠔、龍蝦

逸東酒店聖誕自助餐2021供應多款傳統美食，包括節日必食的傳統烤火雞、蜜汁焗火腿、威靈頓牛柳及原隻烤乳豬等。還可以任食多款海鮮冷盤，如紐西蘭生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹、翡翠螺等。甜品方面，則有聖誕乾果蛋糕、意大利Panettone、栗子撻、德國Stollen聖誕麵包，現場亦會增設棉花糖機。

餐廳更會於特定時段設置遊戲專區提供多款嘉年華必玩的小遊戲，例如擲彩虹、拋環遊戲等，每位客人可獲得遊戲券一張，贏取多個獎品，包括餐飲禮券、酒店住宿及其他小禮物。

+ 2

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901 / 6806 0664 (WhatsApp)



自助午餐（下午12時至2時30分）

價錢：

星期一至五：成人$328起，小童及長者$218起

星期六、日及公眾假期：成人$398起，小童及長者$298起

供應日期：12月1日至12月31日



自助晚餐（下午6時30分至9時30分）

價錢：

星期一至四：成人$608起，小童及長者$418起

星期五至日及公眾假期：成人$658起，小童及長者$478起

供應日期：12月1日至12月31日



聖誕自助餐2021【2】康得思酒店 —— 任食生蠔、即切烤火雞、薑餅芝士蛋糕

Cordis聖誕自助餐2021將於12月期間推出，除了任食生蠔、麵包蟹等凍海鮮外，還有現場即切烤火雞、威靈頓牛肉、龍蝦濃湯（於指定日子供應）。另外亦有多款甜品，包括聖誕布丁伴白蘭地汁、聖誕蛋糕及麵包、薑餅芝士蛋糕等。

12月15日前訂座並付全數可享節日午餐或自助晚餐85折優惠，優惠只適用於12月24至25日)。每位亦可另加$58任飲餐酒、特選啤酒、果汁及汽水。

The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3200 / 5581 3934 (WhatsApp)



自助午餐

【供應日期：12月1至23日及28至31日】

星期一至五（中午12時至下午2時30分）

價錢：成人$458，小童及長者$358

星期六及日（上午11時30分至下午1時15分）

價錢：成人$488，小童及長者$378

星期六及日（下午1時45分至下午3時30分）

價錢：成人$488，小童及長者$378



【供應日期：12月24至25日】

首輪（上午11時30分至下午1時15分）

價錢：成人$528，小童及長者$418

次輪（下午1時45分至下午3時30分）

價錢：成人$528，小童及長者$418



【供應日期：12月26至27日】

首輪（上午11時30分至下午1時15分）

價錢：成人$488，小童及長者$378

次輪（下午1時45分至下午3時30分）

價錢：成人$488，小童及長者$378



自助晚餐

【供應日期：12月1至23日及28至30日】

星期一至四（晚上6時30 分至9時45分）

價錢：成人$688，小童及長者$498

星期五至日（下午5時30分至晚上7時45分）

價錢：成人$748，小童及長者$528

星期五至日（晚上8時15分至10時30分）

價錢：成人$748，小童及長者$528



【供應日期：12月24至25日】

首輪（下午5時30分至晚上7時45分）

價錢：成人$788，小童及長者$588

次輪（晚上8時15分至10時30分）

價錢：成人$788，小童及長者$588



【供應日期：12月26至27日及31日】

首輪（下午5時30分至晚上7時45分）

價錢：成人$748，小童及長者$528

次輪（晚上8時15分至10時30分）

價錢：成人$748，小童及長者$528



聖誕自助餐2021【3】朗廷酒店 —— 任食生蠔、脆皮燒肉捲、聖誕樹頭蛋糕

酒店聖誕自助餐可以任食生蠔、多款新鮮凍海鮮、香烤原隻美國火雞、義式脆皮燒肉捲、燒烤菜餚，還有多款即叫即製的美食。甜品方面，有百果餡餅、聖誕樹頭蛋糕及超吸晴的朱古力噴泉等。

於buys.hk預訂可享8折優惠，12月24至27日、31日及1月1至2日除外。

自助午餐

【供應日期：2021年12月1至19日】

星期一至四（上午11時45分至下午1時45分）

價錢：成人$427，小童$214

星期五至日（下午2時15分至下午4時15分）

價錢：成人$488，小童$390

【供應日期：2021年12月20至23日，28至31日及2022年1月2日】

價錢：成人$488，小童$390

【供應日期：2021年12月24至27日，2022年1月1日】

時段：上午11時45分至下午1時45分、下午2時15分至下午4時15分

價錢：每位$888



自助晚餐

【供應日期：2021年12月1至19日】

星期一至四

價錢：成人$818，小童$409

星期五至日

價錢：成人$848，小童$488

【供應日期：2021年12月20至23日，28至31日及2022年1月2日】

價錢：成人$848，小童$488

【供應日期：2022年12月23至27日、31日，2022年1月1日】

時段：下午5時30分至8時、下午8時半至11時

價錢：每位$988



聖誕自助餐【4】千禧新世界香港酒店 —— 任食龍蝦、膏蟹、焗龍蝦

酒店供應平安夜、聖誕及除夕自助餐，任食波士頓龍蝦、膏蟹、青口及凍蝦等，還有燒聖誕火雞、鴨肝慕絲、扒北海道帶子伴三文魚籽、日式魚籽醬薯仔沙律、燒烤豬仔骨、鐵板燒法國鴨肝、和牛西冷牛扒及芝士蘑菇焗波士頓龍蝦等美食。另外還有多款中式及亞洲熱葷，包括鮑魚花膠鮮人參燉雞湯、紅燒北菇鴨腳鮑魚、薑葱炒北海道蠔、鮮蝦馬薩拉配印度薄餅及虎蝦天婦羅。

（千禧新世界香港酒店圖片）

甜品方面，有聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸及聖誕麵包，加上於開放式廚房大受歡迎的法式焦糖燉蛋、馬卡龍餅等精美甜品，以及多款口味的Häagen-Dazs雪糕及為小朋友而設的創意糖果角。

（千禧新世界香港酒店圖片）

所有自助餐需預先預購。即日起至2021年12月15日，提早預訂平安夜自助午餐或晚餐、聖誕日自助午餐、下午茶或晚餐或大除夕自助晚餐並繳付全費的首50位客人， 即可享85折早鳥優惠。

自助午餐（中午12時至下午3時）

【供應日期：2021年12月24日】

價錢：成人$598，小童$438

【供應日期：2021年12月25日】

價錢：成人$688，小童$438

【供應日期：2021年12月26日】

價錢：成人$618，小童$438

【供應日期：2021年12月31日】

價錢：成人$568，小童$418

【供應日期：2022年1月1日】

價錢：成人$588，小童$428



自助晚餐

【供應日期：2021年12月24日】

首輪：晚上6時至8時

價錢：成人$908，小童$588

次輪：晚上8時半至10時半

價錢：成人$898，小童$588

【供應日期：2021年12月25日】

時段：晚上6時半至9時半

價錢：成人$908，小童$588

【供應日期：2021年12月26日】

時段：晚上6時半至9時半

價錢：成人$798，小童$518

【供應日期：2021年12月31日】

時段：晚上6時半至9時半

價錢：成人$908，小童$588

【供應日期：2022年1月1日】

時段：晚上6時半至9時半

價錢：成人$908，小童$588

