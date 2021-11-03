大嶼山美食 | 極靚海邊打卡餐廳！吹海風睇日落用餐 好有異國風情

【大嶼山美食】趁假日到離島大嶼山遊玩，除了去天壇大佛外，不少人都喜歡到沙灘走走散心，並到附近餐廳嘆美食。這間位於沙灘旁邊，以藍白色海島風格裝修的英式餐廳，坐落在沙灘正前方，不只可以吹海風吃西餐，更可以在海邊無限打卡！



(圖片來源：@bathersrestaurant )

這間英式餐廳位於大嶼山的下長沙泳灘，主打酒吧菜式，有扒類、海鮮如龍蝦、生蠔供應，並有漢堡、三文治等，份量十足之餘，賣相亦相當吸引，食客可在超寬敞的戶外有蓋用餐區用餐，飽覽整個海景，猶如置身外國渡假，吹住海風，享受海浪聲帶來的愜意感。

餐廳亦會提供女士們都特別喜愛的精緻甜品，完全可以滿足到你「第二個胃」！ 如果是「酒鬼」的話，餐廳亦有提供啤酒、特調雞尾酒、Mojito等酒精飲品，在沙灘旁邊與朋友們飲返兩杯，不用坐飛機，都可以Chill住體驗異國風情，享受陽光與海灘。

由於餐廳對正沙灘，不少位置都可以隨時影相打卡，黃昏時段更可以欣賞日落，感受浪漫氣氛，暫時去不到旅行，在大嶼山都「扮下」去了外國先！不過要留意，餐廳不時會提供包場派對，如果假日前往，記得一定要提早打電話預約。

Bathers

地址：大嶼山長沙下村32號地鋪

電話：25044788

價格：約$200至$400不等

營業時間：11：00-21：30（星期一至五）09：00-21：30（星期六日及公眾假期）

