【Bakehouse尖沙咀店】人氣餅店Bakehouse即將再開分店！Bakehouse正式宣佈即將會12月中旬於尖沙咀再開分店，尖沙咀分店更將推出各式新品，以及一系列該分店限定的新鮮烘焙美食。

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Bakehouse尖沙咀新店12月開業 ！首間九龍區分店 推分店限定新品

Bakehouse尖沙咀新店12月開業。（IG＠ bakehousehk）

Bakehouse正式宣佈即將會12月中旬於尖沙咀尖沙咀漢口道再開分店，除了人氣牛角酥、酸種蛋撻、葡撻外，尖沙咀分店更將推出各式新品，以及一系列該分店限定的新鮮烘焙美食，各位粉絲一定十分期待！

（Bakehouse圖片）

（Bakehouse圖片）

由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，亦有供應牛角酥、酸種蛋撻等人氣甜品。自從灣仔、中環兩間分店開業，吸引不少人專程過海，開業兩年多至今仍然大排長龍。最受歡迎商品有葡撻，雞蛋香甜細滑，焦糖酥皮鬆脆好吃，獲不少網民大讚！Bakehouse尖沙咀新店12月開業後，大家就不用再過海買Bakehouse甜品！

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Bakehouse尖沙咀新店



開業時間：12月中



地址：尖沙咀漢口道44號地下



營業時間：每日上午7時至晚上9時

