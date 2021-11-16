【Bakehouse新分店】人氣餅店Bakehouse傳再開分店！最近有網民發現位於尖沙咀漢口道的澳門鉅記餅家原址架起圍板，圍板上的咖啡杯圖案令人聯想到Bakehouse，似乎Bakehouse即將會在尖沙咀再開分店！

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Bakehouse新店傳落戶尖沙咀 ！首間九龍區分店 必食葡撻牛角酥

人氣餅店Bakehouse傳再開分店。（IG＠ bakehousehk）

由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，亦有供應牛角酥、酸種蛋撻等人氣甜品。自從灣仔、中環兩間分店開業，吸引不少人專程過海，開業兩年多至今仍然大排長龍。最受歡迎商品有葡撻，雞蛋香甜細滑，焦糖酥皮鬆脆好吃，獲不少網民大讚！

（IG @ bakehousehk）

（IG @ bakehousehk）

最近有網民發現尖沙咀漢口道的澳門鉅記餅家原址鋪位架起圍板，上面的圖案以及其標誌性的藍色都令人聯想到Bakehouse，令人猜測Bakehouse即將在尖沙咀再開分店！

Bakehouse官方Instagram、Facebook專頁暫時仍未公布Bakehouse新店消息，但有網民發現Bakehouse有招聘貼文，似乎要請大量人手，看來Bakehouse在尖沙咀再開分店的消息可信性甚高，相信各位粉絲都十分期待！

（FB @ Bakehouse）