一田購物優惠日|逾千商品低至1折！設$100/4件專區

【一田購物優惠日】一田購物優惠日即將開鑼啦，超過千款貨品做大特價，其中包括家庭電器、廚具、寢具、美妝用品等低至1折！優惠日將會由11月尾在全線一田百貨超市開始推出，超市更設$100買4件專區，又是時候入手筍貨！



(圖片來源：一田百貨)

一田購物優惠日每年舉辦2次，多數在5月及11月舉行，是次優惠日將會於11月24日至11月30日舉行，而超市優惠更加延長2周至12月7日，期間每日都會以低至1折限定發售多款貨品，包括有家電貨品、廚房用具等，電視亦低至2折發售！一起來看看有哪些筍貨啦！

一田購物優惠日5款筍貨推介 24"電視$296！名牌護膚品半價

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尚朋堂 5L快速智能煲：平時想換一個智能型飯煲？今次優惠$168（原價$1650）就可以買到，即時想帶回家！

Joy 3件鍋具套裝：套裝包括2個湯鍋及1個單柄鍋，今次優惠19折，$688（原價$3680）就可以買到，每店限售60套！

TCL 24" LED電視：家裡想換電視機就一定要留意，一田今次推出2折電視優惠，不用$300就可以買到高清電視一部，僅$296（原價：$1480）大平賣認真好抵！

DE'LONGHI 陶瓷暖風機：適逢冬天，怕冷的朋友們一定有留意保暖產品，這部體積甚小且的湖水綠暖風機僅$369（原價$498），每店限售50件，為一田獨家優惠。

ESTEE LAUDER 皇牌修復精華雙瓶（75ml）套裝：紅極一時的ESTEE LAUDER精華，即俗稱的「小棕瓶」今次在一田亦有優惠，套裝減至$2370（原價$4898）包括有面膜、面霜、唇膏等，想入手就不要錯過！

一田購物優惠日設$100/4件專區 兼有激筍半價組合

今次一田購物優惠日設$100買4件專區升級優惠，包括有零食、拉麵、家庭日用品等，另外亦新設激筍半價組合，例如寢具套裝連枕頭、蒸氣消毒洗碗機、護膚套裝等，有興趣的朋友記得上官網專頁記底優惠時間表！

另外要留意，今次優惠日繼續設有網上登記入場，YATA-Fans會員由11月10日上午10:00起就可以優先登記，並於優惠日首日的特選忠實顧客時段（見文末），選擇時段進入各分店，每位會員可以登記手機號碼1次，登記成功的話將收到SMS短訊發出的電子入場券，每位名額可帶同一位朋友入場！記得入場前30分鐘啟動入場券，並按照已選擇的分店及時段入場。

一田購物優惠日

地點：全線一田百貨、一田超市及各大展場

日期：11月24日至30日（超市優惠延長至12月7日）

營業時間：

11月24日：09:00am - 12:00pm（YATA-Fans尊享時段）須優先登記

11月24日：12:00pm - 10:00pm（公眾開放）

11月25日至11月30日：10:00am - 10:00pm

