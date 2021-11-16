大尾篤行山｜輕鬆行山路線30分鐘完成！飽覽船灣淡水湖+超靚日落

【大尾篤行山】說起大尾篤（又稱大美督），首先想起單車，再來是BBQ燒烤，但其實行山都是一個非常不錯的選擇！在大尾篤燒烤場附近，就有一條大尾篤家樂徑，全程僅1公里，只約20-30分鐘就可以完成，輕鬆到達景色醉人的觀景台，一眼飽覽船灣淡水湖全景、八仙嶺和大美督日落。



大尾篤家樂徑行山路線 （大尾篤主壩 > 船灣淡水湖全景 > 八仙嶺全景 > 日落 ）

巴士總站向船灣淡水湖主壩方向步行約5分鐘，看見「白普理賽馬會青年旅舍」旁邊，有路牌寫有「大尾督家樂徑」，即以此為起點！

大尾篤行山路線【第1景】大尾篤主壩（又稱大美督水壩 或船灣淡水湖主壩）

登上第一個觀景台，由這裏可以俯瞰垂直的水壩，要知道在香港可以有個地方垂直對住水壩，真的少之又少！而大家所見到的船灣淡水湖正是全港最長的水壩，有著獨一無二的美景。如果天色晴朗，更加可以眺望到對面岸的馬鞍山城市景！

（相片來源：漁農自然護理署）

大尾篤行山路線【第2景】船灣淡水湖全景（六鄉）

欣賞完大尾篤主壩，繼續前行數分鐘，就會見到休憩涼亭，涼亭對出是開揚的船灣淡水湖全景。大家如果有興趣，更加可以細閱每一個景點的介紹牌，例如原本名為「六鄉」的地方，自從建成了船灣淡水湖之後，名稱也隨之不復存在了。

（相片來源：漁農自然護理署）

（相片來源：漁農自然護理署）

大尾篤行山路線【第3景】八仙嶺全景

享受完湖天一色，就來到八仙嶺全景。當你發現自己身處空無遮攔的制高點時，就會見到由八個山峰組成的八仙嶺。山腳下的一個個小房屋，更加凸顯了山峰之巔！美景由山腳到山腰再到山頂，全部收納眼中，相當壯觀震撼！

（相片來源：漁農自然護理署）

大尾篤行山路線【第4景】無敵日落位

旅程最後，當然要欣賞到黃金日落。觀景台繼續行，就會到達無敵海景日落位，配上一個木製長凳，吸引了不少行山友在此打卡，影埋日落，畫面超有詩意！

大尾篤行山路線【更多有趣觀賞景點】

家樂徑沿途有很多獨有的標示柱，刻有不同的生肖圖案，大家可以在遠足途中尋找一下屬於自己及同行者的生肖，十分有趣！

（相片來源：漁農自然護理署）

如果不計沿途打卡影相，行完全程都只是20分鐘。無需消耗大量體力，就可以換來飽覽美景一刻，絕對是性價比超高的行山路徑！

【交通方法】前往「大美督」巴士總站

九巴路線：75K及275R (275R只於星期日及假日行駛。)

專線小巴路線： 20C及20R

