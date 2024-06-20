九龍城美食 | 九龍城餐廳15大推薦！泰菜/茶餐廳/老字號/打卡Cafe

【九龍城美食】九龍城出名多美食，自從屯馬線於6月開通後，相信不少人到九龍城搵食都方便很多！除了可以吃到相當多道地泰國菜外，更有很多值得一試的老店。今次向大家推介15間必食餐廳，包括老字號糖水、新Cafe等，記住不要錯過！



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九龍城美食：泰國菜推介

九龍城美食【1】 泰象館

泰象館是九龍城廣為人知的地道泰國餐廳，經常排長龍。店鋪主打鰂魚沙律、芝士蝦丸、咖哩炒蟹等。另外推薦蛋包鮮蝦金邊粉，被雞蛋包住的金邊粉更有蛋香味，鮮蝦嫩滑彈牙；另外也可試試口感豐富的招牌炒飯，同樣以雞蛋鋪面，夾帶著青豆、青口、魷魚、蝦、扎肉、等配料，相當有驚喜。

泰象館

地址：九龍城城南48號地下

電話：8101 3396

營業時間：星期一至日（12:00pm - 10:30pm）；星期三休息



九龍城美食【2】BTS美食站

BTS美食站是以泰國地鐵站（BTS）為主題的餐廳，就連餐牌也以地鐵路線圖為設計靈感，十分有創意，且價錢便宜又大份，CP值勁高。餐廳招牌菜泰脆炸豬手，外層酥脆，豬手鮮嫩多汁，配有秘製醬汁變得更惹味；另外也推薦冬蔭海軍海鮮部隊鍋，大蝦、魷魚、帶子、青口多款海鮮，配埋酸酸辣辣的冬陰菇，非常出色。

BTS美食站

地址：九龍城南角道11號

電話：2716 7838

營業時間：星期一至日（11:00am - 12:00am）



九龍城美食【3】 昭拍耶 CHAO PHRAYA

由泰藉廚師主理的泰菜餐廳昭拍耶，餐廳名稱意思是「河流之母」，即是泰國最大運河「湄南河」，與其名稱相呼應的還有餐廳裝修，由於餐廳前身是老牌泰國雜貨店泰隆，所以內部裝修設計都好有泰國風情，以霓虹燈、電影海報等作佈置，非常搶眼！

餐廳自創的南瓜咖喱軟殼蟹，是必吃的招牌菜，同時有泰式鐵板蠔餅、柚子沙律、生蝦等泰國料理，傳統中混合創新，絕對推介大家一試！

昭拍耶 CHAO PHRAYA

地址：九龍城龍崗道19號地下

電話：23824855

營業時間：星期一至日（11:00am - 10:00pm）



九龍城美食【4】泰金國 Thai Cold City

泰金國在九龍城開業超過12年，去年底從衙前圍道搬至侯王道大舖，搬店後仍然有大量食客大排長龍，稱得上人氣爆棚！店面裝潢雖然較簡單，但勝在食物款式多，且味道有水準。招牌菜包括泰式燒牛肉、炒金邊粉、冬蔭功湯、炸蝦餅及肉碎生菜包，都是入座必點！

泰金國 Thai Cold City



地址：九龍城侯王道9號地下A號舖

星期一至日（12:00pm - 10:00pm）



九龍城美食：清真菜推介

九龍城美食【5】 清真牛肉館

每逢經過九龍城，都必定會看到這間老字號餐廳——清真牛肉館！清真牛肉館由1950年開業，至今已有逾70年，吸引不少人慕名前來，其中最著名的是牛肉餅，牛肉餡料充足之餘，外皮酥脆，多汁又好味！另外亦有牛肉餃子、五香牛腩飯、羊肉嗆湯麵等菜式，通通都屬於老饕推薦菜式！

清真牛肉館



地址：九龍城打鼓嶺道33-35號地舖

電話：23821882

營業時間：星期一至日（11:30am - 10:00pm）



九龍城美食：傳統茶餐廳推介

九龍城美食【6】 樂園

提到香港九龍城，當然少不了老牌茶餐廳！樂園最為人熟知的招牌菜莫過於沙嗲牛肉麵和沙嗲牛肉西多士——皆因其沙嗲汁是由自家獨製，味道濃郁且不會太厚，食落口中恰恰好！

與此同時，餐廳各式粉麵、奶茶、紅豆冰等傳統食物亦在水準之上，很多街坊都會到此幫襯。不過要留意，餐廳每逢人多時，就會要求食客最多只可落單一次！

樂園

地址：九龍城九龍城市政街市3樓6號舖

電話：23823367

營業時間：星期一至五（7:15am - 3:30pm）、星期六及公眾假期（7:15am - 2:00pm）



九龍城美食 【7】豪門小菜火鍋

九龍城聚集了不少中式小菜店，這家豪門小菜火鍋的小炒保證夠「鑊氣」，推介招牌芝士西澳龍蝦伊麵及蒜茸粉絲蒸扇貝，另外生菜包也值得一試，有別於泰式的生菜包，豪門小菜火鍋在生菜包的豬肉碎中加入了蜆肉，讓味道多了一份海鮮的鮮甜，配上爽脆的生菜同吃，口感十分豐富。

豪門小菜火鍋

地址：九龍城衙前塱道22號衙前塱道10號

電話：2398 0680

營業時間：星期一至日（10:15am - 12:00am）



九龍城美食 【8】 順興餐廳

順興餐廳同樣是九龍城的老牌茶餐廳，有超過30年歷史，最出名的是它的菠蘿油、蛋撻等，仍然保留舊香港時特有的麵包部餅櫃。另外香港人對奶茶都好有要求，而順興餐廳的樽仔奶茶、絲襪奶茶等可以算是一流名物，又香又滑，配熱辣辣的菠蘿油，簡直是絕配！

順興餐廳

地址：九龍城衙前圍道56-58號

電話：23821550

營業時間：星期一至日（6:45am - 1:00am）



九龍城美食： 新式Cafe推介

九龍城美食【9】石屋咖啡冰室

石屋冰室主是一家充滿舊時代蹤跡的冰室， 離香港三級歷史建築物九龍城侯王古廟只有約2分鐘路程。冰室有不少懷舊設計，如舊海報、茶杯用具及烏絲燈泡等。食物以西式為主，在懷舊的建築物下歎杯朱古力咖啡，叫一個All Day Breakfast也是一個不錯的體驗。

石屋咖啡冰室

地址：九龍城聯合道133號

電話：2325 0131

營業時間：星期二至日（08:00am - 6:00pm）



九龍城美食【10】 大和堂咖啡店

大和堂咖啡店前身是一間由1932年，開始經營的中醫藥堂—大和堂活化而成，電影《乾柴烈火》亦曾在該藥堂取景。大和堂咖啡店仍保留很多舊時的原有攞設及裝修，包括大和堂的金漆牌匾、百子櫃、舊式鐵閘等，除了好有紀念意義，亦有不少港人專程去打卡！

該店的懷舊裝潢吸引不少人來打卡，但食物方面毫不馬虎！例如特色菠蘿油、雞蛋仔與雞、自家製黑糖青檸湯力等，配合港式情懷之餘，又會結合西式輕食，如推出適合素食者吃的傳統英國早餐，認真睇得又食得！

+ 1

大和堂咖啡店



地址：九龍城衙前塱道24號地舖

電話：26232006

營業時間：星期一至日、公眾假期（8:00am - 6:00pm）



九龍城美食 【11】 慵懶生物 Lazy Creatures

慵懶生物是九龍城一間新式Cafe，店裡以霓虹燈「I’m not lazy, I’m on power saving mode.」作裝飾，店如其名，是期望顧客能暫時放下壓力，享受慵懶時光。該店主打多款西式輕食，並提供甜品及飲品，例如梅子冷素麵、柚子咖啡等，同時歡迎帶寵物用膳！

Lazy Creatures 慵懶生物



地址：九龍城太子道西379號家歡樓地下J舖

電話：90999288

營業時間：星期二至日及公眾假期（9:00am - 6:00pm，星期一休息）



九龍城美食 | 新式Cafe推介【12】南角

南角是一間由戰前舊唐樓五金舖 「怡順榮」，活化而成的Cafe，該店同樣保留了牌匾、鐵窗花等裝潢，但同時又混合日系風格，復古味甚濃。該店最為人所知的招牌菜是它的忌廉腐乳醬北海道帶子闊條麵，當中的腐乳是出品自九龍城義香荳腐食品，非常有創意！

南角



地址：九龍城南角道3號地下3號舖

電話：25262238

營業時間：星期一至日（8:30am - 6:30pm）



九龍城美食：老字號糖水推介

九龍城美食【13】 地茂館甜品

地茂館甜品早於1990年開業，至今已逾30年，是九龍城必食的老字號！該店主打傳統港式糖水，最出名的除了是自家磨製而成的杏仁糊、合桃糊和芝麻糊外，其湯圓、糖不甩都是人氣甜點，同時必不可少的是它的桑寄生蛋茶，都只是$24一碗，價錢親民！

地茂館甜品



地址：九龍城福佬村道47號地舖

電話：23825004

營業時間：星期一至日（12:00pm - 12:00pm）



九龍城美食【14】 潮州合成糖水

合成糖水開業超過50年，屹立在九龍城半個世紀，主打潮州式糖水，其中就以清心丸為主角，是潮州糖水的主要材料，亦是它最受歡迎的甜點之一，其呈透明狀，口感煙韌，人氣產品包括有綠豆邊清心丸、腐竹薏米清心丸、紅豆沙清心丸等，同時亦有傳統糖水。

潮州合成糖水



地址：九龍城龍崗道9號地下

電話：23833026

營業時間：星期一至日（3:00pm - 1:00am）



九龍城美食：台式茶飲推介

九龍城美食【15】手作鮮芋站

剛開張不久的手作鮮芋站，位於九龍城廣場對面，主打多款芋圓或芋泥甜品，價錢介乎$20至$42左右，其中手作芋泥芋圓鮮奶甚受歡迎，自家製的芋圓口感「Q彈」，且份量十足！同時招牌名物芋泥奶凍吐司，新鮮芋泥配上厚厚奶凍，吃到濃濃奶香之餘，滑溜溜的口感更讓人一試難忘，顧客亦可選配肉鬆口味！

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手作鮮芋站



地址：九龍城賈柄達道113號17號舖

電話：64817808

營業時間：星期一至日（12:00pm - 12:00am）



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