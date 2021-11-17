儲錢大法｜日本普通白領佛系儲錢無投資！儲夠700萬港幣提早退休

【儲錢大法】日做夜做，相信不少打工仔都想盡早財務自由，提早退休。日本節目《日本人の3割しか知らないこと》早前訪問一位57歲日本白領，不投資不買保險，於51歲時儲夠1億日圓（約700萬港元）就決定退休！究竟是如何做到？有甚麼儲錢大法？



57歲的坂口一真先生其實只是普通的打工仔，在技術公司任職主任，每年收入大約450萬日圓（約31.5萬港元），即每月平均收入為26,250港元，收入不算特別高，但51歲時已經儲足1億日圓（約700萬港元）決定辭工，提早過退休生活！

（圖片來源：《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

儲錢大法：不投資不買保險 NOKIA手機用10年仍不換

好多人認為要加快儲錢，必定離不開投資！不過坂口一真表示，自己從來沒有投資，亦沒有買保險，只是平日會減去不必要花費，只買必需品，並會「用到爛」為止。他在節目中展示自己穿了30年的鞋，以及用了10年的NOKIA手機，由於該手機能支援上網服務，直到現時他仍堅持使用，但他強調自己並非節儉，只是因為喜歡！

儲錢大法：每月花費約7000元 月儲約1.9萬港元

坂口一真早於15年前花了4,000萬日圓（約280萬港元），買下一間3LDK房子（即包括客廳、飯廳及廚房），及後靠「減法生活」方式儲錢。他每月只會花費10萬日圓（約7000港元），一年下來能儲330萬日圓（約23萬港元），即是每月能儲約27萬日圓（約1.9萬港元）。

儲錢大法：佛系儲錢33年 51歲儲夠700萬港元退休

佛系儲錢持續33年，他於51歲時便成功累積1億日圓（即約700萬港元）提早退休，及後更於2016年出書《存到1億，所以我退休了（貯金が1億円貯まったから）》，分享個人儲錢經歷！想提早退休的你們可以參考啦！